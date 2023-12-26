ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей яиц

ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, Воронежское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца компаниями ООО «Ряба», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Птицефабрика Бобровская» и сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом «Птицефабрика Третьяковская», передает ТАСС.

Ивановское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца ООО «Ивановская птицефабрика» и АО «Птицефабрика «Кинешемская».

Кемеровское УФАС выявило, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы лиц, занимающих доминирующее положение на региональном рынке. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Также Донецкое УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца у компаний ООО «Зугрэсский репродуктор», ООО «Птицефабрика Пролетарская», ООО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Амвросиевская птицефабрика».

В ведомстве отметили, что Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений, в случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил глава государства, комментируя ситуацию с ценами на яйца.