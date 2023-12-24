Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

Tекст: Антон Антонов

Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

До своего бегства Печий вел эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона и собственный канал в YouTube, где регулярно рассказывал, что «ВСУ заходят в Крым» и уже прорвали оборону русских на юге Украины, что «россияне бегут», а российские и белорусские власти теряют контроль над ситуацией в своих странах.

Певчий публично заявлял о своей острой неприязни к россиянам, а каждый свой ролик начинал фразой: «Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!»



