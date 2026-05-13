Онищенко: Новостями о хантавирусе людей отвлекают от проблем в Европе

Tекст: Мария Иванова

Шумиха вокруг хантавируса искусственно нагнетается, чтобы переключить внимание людей с других важных тем, передает ТАСС. Такое мнение высказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Я наблюдаю, что идет нагнетание. Здесь я уже начинаю в какой-то мере соглашаться с заявлениями господина Дмитриева, что ситуация специально раскручивается для того, чтобы отвлечь людей от тех проблем, которые сегодня есть, и прежде всего, как я понимаю, связанных с Ближним Востоком, с правовым положением в некоторых европейских государствах и так далее», – сказал Онищенко.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что тема хантавируса сильно преувеличена. По его словам, ее могут использовать для оправдания энергетических локдаунов в Британии и странах Евросоюза.

Академик Онищенко подчеркнул, что россиянам этот вирус не угрожает, так как он давно изучен и поддается лечению. Главное – проводить профилактику и соблюдать правила гигиены.

Вспышка заболевания произошла на круизном лайнере MV Hondius, который вышел из аргентинской Ушуайи первого апреля и направился к Канарским островам. Из 150 человек на борту, преимущественно граждан Британии, Испании, Нидерландов и США, вирус выявили у 11 пассажиров, трое из них скончались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил введение европейскими чиновниками энергетических ограничений под предлогом вспышки хантавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал минимальным риск глобального распространения данной инфекции.

Власти Испании успешно эвакуировали с пораженного вирусом круизного судна MV Hondius более 90 человек.