Дмитриев допустил оправдание Европой энерголимитов вспышкой хантавируса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дмитриев высказал мнение, что европейские и британские чиновники могут использовать вспышку хантавируса как причину для введения новых ограничений на энергопотребление, передает ТАСС.

В своем сообщении в социальной сети он задался вопросом: «Попытаются ли чиновники из ЕС и Великобритании использовать хантавирус в качестве дополнительного оправдания для введения ограничений на энергопотребление?»

Этот комментарий Дмитриева связан с публикацией The Wall Street Journal о попытках властей Швейцарии установить контакты мужчины, госпитализированного в Цюрихе с заразным штаммом хантавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, на борту круизного судна MV Hondius, следовавшего от Аргентины к Канарским островам, зафиксировано восемь случаев заражения, трое заболевших скончались.

Глава Минздрава ЮАР Аарон Мотсоаледи сообщил, что причиной вспышки стал штамм «Андес», передающийся от человека к человеку при тесном контакте. Сейчас на борту MV Hondius находятся около 150 человек, большинство – граждане США, Британии, Испании и Нидерландов, а также один россиянин из числа экипажа. Из-за угрозы заражения судну было отказано во входе в порт Кабо-Верде, после чего оно направилось на Канарские острова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарские власти зафиксировали случай заболевания хантавирусом у местного жителя, вернувшегося из круиза по Атлантике.

