CNN: Си Цзиньпин сделал выпад в адрес США на встрече с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Политик обратил внимание на растущую нестабильность в мире.

«Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний», – отмечают американские журналисты.

Китайский лидер подчеркнул, что в условиях глобального хаоса все чаще проявляются раскол и стремление к гегемонии. Подобные заявления можно расценивать как прямое осуждение чрезмерного вмешательства Вашингтона в международные процессы, пишет издание.

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал обсуждение отношений с Соединенными Штатами во время неформального чаепития.