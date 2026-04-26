Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.2 комментария
Онищенко назвал главные смертельные болезни на ближайшие пять лет
В ближайшие пять лет основную угрозу для жизни будут представлять сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.
Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил об основных болезнях, которые останутся наиболее смертоносными в ближайшие пять лет, передает ТАСС.
Он выделил кардиологические, онкологические и эндокринные заболевания как главных лидеров по уровню смертности. Среди инфекционных болезней на первом месте, по его словам, останется грипп, включая его штаммы А и Б.
Онищенко отметил, что грипп способствует развитию осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, и усугубляет течение кардиологических заболеваний.
Эксперт подчеркнул, что на протяжении последних двадцати лет перечень болезней с высокой смертностью практически не менялся. Даже во время активного распространения COVID-19 ущерб от гриппа оставался значительным.
По его словам, распространение COVID-19 даже способствовало сокращению числа случаев гриппа благодаря введению ограничительных мер.
Он уточнил, что новые инфекции, такие как оспа обезьян, уже проникли в человеческую популяцию, однако особую угрозу для России продолжает представлять холера, несмотря на то, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, для страны остается малозначимой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, половина совершеннолетних граждан России страдает хотя бы одним хроническим заболеванием.
За последние шесть лет число случаев когнитивных расстройств увеличилось на 10%. В России наблюдается рост числа случаев ожирения среди детей, особенно среди мальчиков.