Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.3 комментария
Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.
Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.
Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.