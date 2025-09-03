Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией

Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.0 комментариев
Ким Чен Ын назвал помощь армии России братским долгом
Корейская Народно-Демократическая Республика, помогая Российской Федерации, исполняет свой братский долг, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
«Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России», – заявил Ким Чен Ын, передает ТАСС.
Он напомнил, что военные КНДР помогали российской армии в Курской области в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
«То, что вы, товарищ Путин, несколько раз, и в этом месте тоже высоко оценили подвиг наших солдат – я за это выражаю вам особую благодарность», – сказал Ким Чен Ын.
Лидер КНДР добавил, что после заключения межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения между странами стали развиваться во всех аспектах.
До этого Путин заявил, что военнослужащие КНДР по личной инициативе Ким Чен Ына участвовали в освобождении Курской области, они понесли потери в ходе боевых действий.
Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.