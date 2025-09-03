Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией

Ким Чен Ын назвал помощь армии России братским долгом

Tекст: Алексей Дегтярев

«Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России», – заявил Ким Чен Ын, передает ТАСС.

Он напомнил, что военные КНДР помогали российской армии в Курской области в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«То, что вы, товарищ Путин, несколько раз, и в этом месте тоже высоко оценили подвиг наших солдат – я за это выражаю вам особую благодарность», – сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР добавил, что после заключения межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения между странами стали развиваться во всех аспектах.

До этого Путин заявил, что военнослужащие КНДР по личной инициативе Ким Чен Ына участвовали в освобождении Курской области, они понесли потери в ходе боевых действий.

Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.