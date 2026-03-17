Шойгу сообщил о попытках диверсий 56 стран против России

Шойгу сообщил о действиях 56 стран против российской критической инфраструктуры

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия сталкивается с координированным противодействием со стороны 56 стран, которые пытаются организовать диверсии и террористические акты на объектах критической инфраструктуры, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, западные спецслужбы создали значительное количество механизмов и инструментов для проведения подобных атак, передает ТАСС.

Выступая на совещании в Уральском федеральном округе, Шойгу заявил: «Фактически против нашей страны действует огромная система 56 стран, весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры». Он отметил, что за последнее время этим структурам удалось разработать множество новых подходов к осуществлению подобных актов.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что России необходимо отвечать на эти угрозы «высочайшей организованностью и исполнительской дисциплиной». На встрече в Екатеринбурге Шойгу предложил детально обсудить эффективность действующих мер защиты и определить, какие дополнительные шаги следует предпринять для повышения безопасности ключевых объектов страны.

Ранее во вторник Шойгу заявил, что за последний год число воздушных атак на объекты военного назначения, транспорта и энергетики в различных регионах России выросло почти в четыре раза, превысив 23 тыс. случаев. Он также отметил, что Урал теперь находится в зоне прямой угрозы воздушных ударов с Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских дронов самолетного типа над Россией.



