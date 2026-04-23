Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля

AP: Через 40 лет после Чернобыля атомная энергетика переживает глобальное возрождение
Спустя почти четыре десятилетия после аварии в Чернобыле мировая атомная энергетика переживает масштабный ренессанс на фоне растущего спроса на низкоуглеродное электричество, отмечает Associated Press (AP).
Во всем мире наблюдается возрождение интереса к атомной энергетике, чему в том числе способствовал конфликт на Ближнем Востоке, передает AP.
В настоящее время в 31 стране работает более 400 ядерных реакторов, еще около 70 находятся на стадии строительства. Атомная энергия обеспечивает порядка 10% мировой генерации электричества.
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль отметил, что тенденция к возрождению отрасли наметилась уже давно. «Я на 100% уверен, что атомная энергетика возвращается», – заявил он, добавив, что этот процесс будет очень сильным в Америке, Европе и Азии.
США остаются крупнейшим производителем атомной энергии, их 94 реактора дают около 30% мировой генерации. Вашингтон планирует увеличить мощности в четыре раза к 2050 году. Китай, эксплуатирующий 61 реактор, лидирует по темпам строительства новых блоков, возводя почти 40 объектов. Россия также активно развивает отрасль, строя 20 реакторов за рубежом.
В Европе отношение к атому меняется: Еврокомиссия признала стратегической ошибкой отказ от него и теперь рассматривает ядерную энергию как часть чистой энергетики. ЕС изучает возможность развития малых модульных реакторов, которые могут появиться в начале 2030-х годов. Франция по-прежнему делает ставку на атом, обеспечивая им почти 70% своих потребностей, в то время как Германия завершила отказ от ядерной энергии, отключив последние три реактора в 2023 году.
Государства Азии и Африки начали активно наращивать мощности атомных электростанций.