«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
В издательстве АСТ заявили об отсутствии обращений по книге Остера
В издательстве АСТ заявили об отсутствии обращений от прокуратуры Красноярского края по книге Остера
Издательство АСТ заявило, что не получало официальных запросов от прокуратуры Каратузского района Красноярского края по поводу книги «Вредные советы» Григория Остера.
Отмечается, что официальных обращений от прокуратуры Каратузского района Красноярского края или соответствующего документа нет, передает ТАСС.
Также в АСТ отметили, что детские книги проходят множество проверок перед публикацией и должны соответствовать ряду требований.
Ранее в магазине Каратузского района Красноярского края потребовали изъять из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы» из-за иллюстраций.
«Вредные советы» – сборник иронических стихотворений для детей, показывающих последствия непослушания. Книга была написана в 1980-е годы и неоднократно переиздавалась.