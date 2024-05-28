В издательстве АСТ заявили об отсутствии обращений по книге Остера

Заслуженную артистку России приговорили к 6,5 годам тюрьмы

Актрису Искандер осудили по делу о сбыте наркотиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Хисамову приговорили к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима, передает ТАСС.

В марте 46-летняя актриса признала свою вину по делу о сбыте наркотиков и заявила, что глубоко раскаивается. Искандер – заслуженная артистка России, она снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.