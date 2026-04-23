    Немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    23 апреля 2026, 11:19 • Новости дня

    Песков заявил о тревоге европейцев из-за военной стратегии Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине» из-за принятой в Германии военной стратегии создать самую сильную армию в Европе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятие Германией военной стратегии, отметив, что подобные планы вызывают тревогу у многих европейцев, передают «Вести».

    «Я думаю, что, наверное, когда читают такие строки и узнают о таких планах европейцы, у них, наверное, у многих европейцев холодок бежит по спине», – заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

    Германия впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В этом документе зафиксирована цель к 2039 году создать самую сильную армию в Европе. В качестве главной угрозы в стратегии указывается Россия, что обозначено на официальном уровне.

    Планы Германии вызвали широкое обсуждение в европейском сообществе и стали предметом комментариев со стороны российских властей.

    Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооружённых сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе.

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией.

    22 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Негативная реакция властей Германии на обнародование адресов производителей беспилотников для нужд украинской армии продемонстрировала их нечистую совесть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Реакция официального Берлина на публикацию Россией адресов предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, показала, что «на воре и шапка горит», передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Министр добавил, что сделанные из этой ситуации выводы уже широко обсуждались экспертами и отражают планы руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список европейских производителей беспилотников для Украины.

    После этого Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева для беседы.

    Дипломат отметил отсутствие официальных опровержений военного характера данного производства.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    @ Cao Can/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    22 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Посол России предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение украинских переговорщиков переименовать часть Донбасса в «Донниленд» – это всего лишь «стеб» со стороны Украины, заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    Дипломат отметил, что подобные идеи – не более чем издевки и не заслуживают серьезного внимания, передает «Газета.Ru».

    «Пусть они занимаются переименованием Киева», – заявил Долгов.

    Посол подчеркнул, что Донбасс – территория России, и любые фантазии со стороны украинских политиков не могут изменить этого факта, поскольку название региона закреплено в российской Конституции.

    Долгов указал, что гораздо более серьезной международно-политической проблемой является продолжающаяся поддержка Киева странами Европы. Он напомнил, что это создает долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

    Дипломат также обратил внимание на риторику в Брюсселе о «большой войне» с Россией и подчеркнул: Россия никому не угрожает, в том числе Европе. Однако, по его словам, именно европейские страны продолжают создавать угрозы безопасности России, что и следует считать действительно серьезной проблемой.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация предложила назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд».

    22 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский разработчик альтернативного приложения Telegram – компания «Телега» – подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на действия Apple. Поводом стали удаление приложения Telega из App Store, блокировка его запуска на устройствах пользователей и закрытие аккаунта разработчика. 

    «Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple», – говорится в заявлении компании. Там сообщается, что Apple 9 апреля удалила приложение и аккаунт из App Store, а 17 апреля ограничила работу уже установленных версий, уведомив пользователей о «вредоносном ПО». При этом Apple не предоставила разработчику конкретных претензий, результатов экспертизы и рекомендаций по устранению возможных нарушений. В течение десяти дней после запросов «Телеги» Apple также не дала разъяснений по ситуации.

    В жалобе в ФАС российская компания просит признать действия Apple злоупотреблением доминирующим положением по статье 10 закона «О защите конкуренции», восстановить приложению доступ к платформе и публично опровергнуть ложные уведомления о вредоносности приложения. Также разработчики настаивают на изменении самой процедуры взаимодействия Apple с разработчиками и предоставлении понятных сроков и конкретных претензий для исправления нарушений.

    «Телега» подчеркивает, что их приложение построено на современной архитектуре, не внедряет вредоносный код, не вмешивается в работу устройств и не нарушает безопасность пользователей. Компания связывает возникшие технические проблемы с багом iOS, а не с работой приложения, и отмечает, что репутационный ущерб усиливается из-за публикаций в СМИ, где «Телегу» необоснованно называют «шпионским» ПО.

    С 2022 года в App Store наблюдается системное удаление российских приложений, связанное в первую очередь с санкциями и политическими ограничениями. Процесс проходит волнами: сначала под ограничения попали государственные СМИ (RT, Sputnik), затем – крупные банки (ВТБ, ПСБ, Сбербанк и др.), в 2023 году – «Тинькофф» и ряд других финансовых организаций. Параллельно удалялись сервисы экосистемы VK и другие популярные приложения («Домклик», «Ситидрайв», «Сбермаркет», «РЖД Пассажирам», «М.Видео», «Автодор»). В 2025–2026 годах фиксируются точечные удаления отдельных сервисов, включая «Авито» и Telega.

    Ранее приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store. В сервисе пояснили, что приложение могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.

    22 апреля 2026, 19:19 • Новости дня
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Библейская притча о неводе, закинутом в море, оказалась близка юкагирам благодаря их традиционным занятиям – рыболовству и охоте, тогда как другие библейские образы, связанные, например, с земледелием, могут вызвать трудности восприятия, рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя миссионерского отдела Якутской епархии монахиня Елизавета (Сеньчукова), комментируя проводимую сейчас епархией работу по переводу Нового Завета на юкагирский язык. Юкагиры – коренной малочисленный народ Севера, их осталось менее двух тысяч человек.

    Сеньчукова рассказывает, что главная сложность перевода Библии на языки малых народов связана с тем, что у этих народов иные жизненные реалии. Изначально команда опиралась на консультации профессиональных филологов, однако это не приносило заметных результатов. Переломным моментом стала поездка в одно из сел, где участники проекта начали напрямую общаться с местными жителями. Именно тогда миссионеры решили провести эксперимент – попробовать перевести одну из евангельских притч.

    «Мы выбрали притчу Иисуса Христа о Царствие Небесном, которое сравнивается с неводом, закинутым в море и захватившим разную рыбу. В конце времен ангелы вытаскивают невод и разбирают рыбу на хорошую, которую собирают, и плохую, которую выбрасывают. Этот образ оказался понятен юкагирам, так как они живут на берегу большой реки и занимаются рыбалкой, охотой и собирательством. В то же время стало очевидно, что не все притчи будут столь же легко восприниматься. Например, скорее всего, сложности возникнут с переводом притчи о сеятеле и семенах, поскольку этот сибирский народ хлеб не сеет и вообще огородным хозяйством не занимается», – рассуждает собеседница.

    Наиболее серьезные трудности связаны с языком и заложенным в его слова смыслами, продолжает монахиня. Некоторые понятия требуют переосмысления. Однако иногда случается и ровно наоборот – язык, благодаря своей архаичности, позволяет передать смысл с удивительной точностью. Так, пытаясь объяснить, что такое Царствие Божие, носители языка использовали слово с широким значением «хойл», которым юкагиры обозначают и Бога, и все, что с ним связано. Такое решение оказалось не просто удачным, но и богословски глубоким, поскольку в евангельском понимании Царствие Божие действительно неотделимо от самого Бога.

    Каждый народ, соприкасаясь с текстом Священного Писания, находит в нем что-то свое, добавляет монахиня. Тем более, что сам Новый Завет изначально имеет переводную природу: слова Христа и апостолов были переданы с арамейского и древнееврейского языков на греческий.

    «Особое значение имеет личное восприятие языка. Известны случаи, когда человек воспринимает веру как нечто внешнее. Но стоит ему услышать Евангелие на родном языке, как возникает ощущение, что Бог говорит с ним напрямую. Архиепископ Якутский и Ленский Роман не раз подчеркивал, что особенно важно, чтобы молитва звучала на том языке, на котором человек слышал речь своей матери в детстве», – отмечает Сеньчукова.

    При этом, сетует она, ситуация с языками коренных малочисленных народов остается сложной – многие из них находятся на грани исчезновения. В некоторых случаях число носителей исчисляется десятками, а иногда и единицами. Поэтому перевод Библии на такие языки становится еще и культурным событием – эта работа способствует сохранению языков народов России и укреплению их культурной идентичности, при том что изначально задача остается миссионерской.

    «Работа над переводом Евангелия на юкагирский язык началась по благословению и активной поддержке архиепископа Якутского и Ленского Романа при непосредственном участии Института перевода Библии. В этой работе большую роль играет и переводческий отдел Якутской епархии. Его руководитель Саргылана Леонтьева, которая занимается переводом на якутский язык, не раз озвучивала важную мысль: «Бог – хозяин языков». В этих словах заключено понимание того, что каждый язык способен стать носителем священного смысла, потому что Бог знает его глубже, чем сами носители. Так постепенно выстраивается цельное служение, в котором соединяются миссия, перевод, культура и личный опыт. Оно показывает, что слово Божие может звучать на любом языке и оставаться живым и близким каждому народу», – заключила монахиня Елизавета.

    Ранее заместитель председателя молодежного отдела Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), ключарь Синодального Знаменского собора РПЦЗ протоиерей Андрей Соммер рассказал, что что рост интереса молодежи к православию связан с ощущением пустоты светского общества и поиском духовных основ. По его словам, в вере люди ищут ответы на важные для себя вопросы.

    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    23 апреля 2026, 10:09 • Новости дня
    Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин анонсировал масштабное обновление военной стратегии, включающее рост численности армии и модернизацию Бундесвера с акцентом на новые угрозы.

    Германия представила масштабную стратегию по укреплению своих вооружённых сил, цель которой – к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, передает Defense News.

    Новый пакет документов включает первую самостоятельную военную стратегию страны, профиль необходимых возможностей, план увеличения численности личного состава и обновлённую концепцию резерва. Это крупнейшая реформа планирования бундесвера за последние десятилетия.

    Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что нынешний момент – «исторический поворот» для Германии. Он заявил: «Редко военная стратегия была настолько необходима, как сейчас». Ключевые документы были представлены депутатам и широкой публике на специальной пресс-конференции 22 апреля в Берлине; они будут регулярно пересматриваться и обновляться.

    Военная стратегия под названием «Ответственность за Европу» определяет Россию как главную угрозу и рассматривает сценарии возможных атак на территорию НАТО. Писториус отказался раскрывать детали оценок угроз, отметив, что публикация таких данных равносильна «добавлению Владимира Путина в нашу рассылку по электронной почте». В документе зафиксирован переход к концепции единого театра военных действий: теперь безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона рассматривается как взаимосвязанная задача.

    План развития боевых возможностей отказывается от жёстких квот по числу танков, самолётов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы высокоточные дальние удары, противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем. По словам министра, в вопросах дальнобойных ударов Германия «фактически начинает с нуля».

    Предусмотрен рост численности армии: к середине 2030-х планируется довести число кадровых военных с нынешних 185 тыс. до 260 тыс. человек. Кроме того, резерв пополнится с 60 тыс. до 200 тыс. бойцов – всего к 2039 году Германия рассчитывает иметь 460 тыс. подготовленных к бою военнослужащих. В силу вступил новый закон, закрепляющий эти цели, а при недоборе разрешено возобновить призыв.

    Заместитель инспектора-главнокомандующего вооружёнными силами Николь Шиллинг отметила, что за последний год темпы набора выросли на 10%, а число заявок увеличилось на 20%. Резерв перестаёт быть вспомогательной структурой: он будет участвовать в обороне страны и обеспечении Германии как логистического хаба для союзников.

    Пакет реформ также включает программу сокращения бюрократии и модернизации под названием EMA26 – 153 меры и 580 шагов по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта в управлении. Внутренние регламенты теперь автоматически получают даты истечения срока действия, чтобы ускорить обновление процессов.

    Писториус признал, что выполнение плана зависит от ряда внешних факторов, среди которых – высокий спрос на системы ПВО на Ближнем Востоке, уже ограничивший мировые производственные мощности. «У нас есть деньги и мы начали закупки, но не все переменные нам подконтрольны», – резюмировал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России указал на стремление Берлина создать сильнейшую армию в Европе.

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч человек.

    Власти Германии обязали военнообязанных мужчин получать специальное разрешение для выезда за границу.

    22 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Сборная России завоевала семь золотых медалей на 60-й Менделеевской олимпиаде
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все участники сборной России завоевали золотые или серебряные медали на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

    Соревнование проходит в Москве с 15 по 23 апреля, оно собрало около 200 лучших школьников-химиков из 37 стран мира.

    Семь российских школьников из Москвы, Самары, Магнитогорска и Московской области стали обладателями золотых медалей, что обеспечило России первое место по числу высших наград.

    Серебряные медали получили восемь участников сборной из Москвы, Казани, Сириуса, Саранска и Петербурга.

    Среди золотых медалистов также были школьники из Китая, Вьетнама, Казахстана, Венгрии и Израиля. Серебро присудили участникам из Узбекистана, Турции, Туркмении, Белоруссии и Монголии, а бронзовые награды получили юные химики из Шри-Ланки, Азербайджана, Бразилии, Японии, Кубы, Саудовской Аравии, Северной Македонии и Армении.

    «Для нас большая честь снова принять Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии, созданную когда-то в МГУ и отмечающую в этом году свой 60-летний юбилей. Мы рады, что участники из 37 стран не только продемонстрировали здесь свои знания и талант, но и познакомились с сердцем нашей Родины, ее научной и культурной средой, а также современной инфраструктурой Московского университета», – отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

    Он подчеркнул, что олимпиада объединяет одаренных школьников со всего мира и закладывает основы будущей международной научной кооперации.

    Международная Менделеевская олимпиада считается одной из самых престижных химических олимпиад в мире, и ее статус признан ЮНЕСКО. Олимпиада проводится с 1967 года и носит имя Дмитрия Менделеева – выдающегося российского ученого.

    В марте московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию.

    23 апреля 2026, 05:09 • Новости дня
    Песков: У остановки транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» есть техническая причина
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приостановка поставок топлива из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» вызвана исключительно техническими нюансами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Решение о временном прекращении транспортировки казахстанской нефти в ФРГ связано с техническими аспектами, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Ситуация не ущемляет права партнеров, подчеркнул он.

    «Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Reuters узнало о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию с 1 мая. Представитель германского регулятора Фите Вульфф подтвердил грядущую остановку транзита сырья по трубопроводу «Дружба». Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов топлива на другие логистические маршруты.

    22 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к встрече Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинская сторона поддерживает идею дипломатической встречи, чтобы придать ситуации новую динамику, передает РИА «Новости».

    «Выступаем за дипломатическую встречу Зеленский – Путин, чтобы получить новую динамику. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы поедем», – сказал министр.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве.

    Зеленский заявлял, что не считает возможной встречу с Путиным в Москве.

    22 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сызрани Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера после атаки БПЛА, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

    В результате происшествия повреждены многоквартирные дома, частные владения и общественные здания, сообщил Федорищев в Max. Начато обследование всех пострадавших объектов.

    «Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение – приступим к восстановлению», – написал губернатор.

    Власти обещают оказать всю необходимую поддержку пострадавшим. В ближайшее время семьям погибших будет предоставлена материальная помощь, а также поддержку получат те, кто получил ранения и чье жилье было повреждено.

    Напомним, в жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников. Под завалами нашли двух погибших.

    СМИ сообщили, что ВСУ запускали беспилотники, атаковавшие Сызрань, с территории Харьковской области.

    22 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жданова заявила о подготовке Европой большой войны против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны не стремятся к долгосрочному и стабильному миру в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и фактически готовятся к крупномасштабному военному конфликту против России, заявила глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова.

    По ее словам, с февраля 2022 года до 2025 года страны Евросоюза увеличили расходы на оборону почти на 60%, передает ТАСС. Такие расходы в прошлом году составили 381 млрд евро, что выводит Европу на второе место в мире после США.

    Жданова подчеркнула, что официально поставлена задача усилить обороноспособность Европы к 2030 году. Она считает, что масштабные приготовления подтверждают отсутствие интереса к миру и свидетельствуют о подготовке к войне с Россией.

    Дипломат добавила, что Украина в этой военно-политической стратегии играет лишь роль инструмента, которым Запад пользуется для достижения собственных целей и подготовки к возможному будущему конфликту.

    Жданова ранее уже заявляла о подготовке Европы к войне с Россией.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке Евросоюза к военному конфликту.

    22 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Суд отправил замглавы Подольска в СИЗО по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО первого заместителя главы городского округа Подольск Александра Мамлая.

    Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Мамлай арестован на два месяца, передает РИА «Новости».

    В июле 2024 года СМИ сообщали о назначении Мамлая на пост заместителя главы Подольска, отвечающего за ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство и экологию. На официальном сайте городской администрации он фигурирует как первый замглавы с мая 2025 года.

    На прошлой неделе бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение в получении взятки на сумму свыше 10 млн рублей.

    Ранее прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении взятки в размере 17 млн рублей.

    В марте главу Осташковского округа Тверской области Алексея Титова отстранили от должности после задержания по подозрению в коррупции.

    22 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Сейшельских Островов в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Республики Сейшелы Патриком Эрмини в Кремле.

    Это первый визит главы Сейшельских Островов в Россию на высшем уровне, хотя сам Эрмини уже бывал в России в 2014 году в статусе председателя парламента, передает ТАСС.

    Главы государств обсудят развитие отношений между Россией и Сейшелами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также затронут вопросы международной и региональной повестки. Важной темой встречи стал предстоящий третий форум «Россия – Африка».

    Путин выразил надежду, что Сейшелы примут в нем участие на высоком уровне. «Ваши представители принимали участие в форуме Россия – Африка. Мы готовим третье мероприятие подобного рода, и я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие и в третьем форуме на высоком уровне», – подчеркнул российский лидер.

    Отдельное внимание было уделено туризму. Путин сообщил, что поток туристов из России на Сейшельские острова стабильно растет и сейчас составляет не менее 15% от общего количества иностранных гостей. Президент России отметил, что у этого направления есть все перспективы для дальнейшего увеличения числа российских туристов.

    В 2024 году Россия вышла на второе место по числу туристов на Сейшелах.

    Эксперт объяснил наращивание сил ВСУ на белорусской границе
    Названа стоимость первого линкора класса Trump
    Принц Гарри приехал в Киев
    Отставку начальника ВМС США объяснили разногласиями с главой Пентагона
    Израиль решил переселить племя из Индии
    Дуров выложил первый ИИ-шансон под псевдонимом «Дурикович»
    Робот начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии

    Поиск путей выхода из экономического кризиса вывел Германию на рельсы милитаризации: ради наращивания военного потенциала Берлин переоборудует автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений. По мнению экспертов, подобное стремление ФРГ должно насторожить не только Россию, но и ближайших соседей республики. Удастся ли Германии стать центром военной промышленности ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

