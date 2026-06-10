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ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО почти 1,4 тыс. военных
Войска России продвинулись вперед на нескольких участках фронта, уничтожив за сутки более 1380 украинских военнослужащих и значительное количество техники.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Краснополья, Лужков, Могрицы, Уланово, Хотени и Вольной Слободы Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Шиповатого, Соснового Бора, Редкодуба, Рубежного и Избицкого.
Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, бронемашину «Казак», станцию РЭБ и израильскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Гусинки, Вишневки, Василевки Харьковской области, Пришиба, Сидорово, Пискуновки и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).
При этом потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, три бронемашины, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и станция обнаружения воздушных целей RADA RPS-42, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Николаевки, Дружковки, Малиновки, Новоселовки, Юрковки, Николайполья и Алексеево-Дружковки ДНР.
Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Анновки, Сергеевки, Новогришино, Белицкого и Кучерова Яра ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 285 военнослужащих, бронемашина, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и аргентинская РСЗО «СР-30» , подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,3 тыс. военных.
Днем ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.
А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.