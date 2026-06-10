Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Песков: Точной договоренности о встрече Путина и Пашиняна пока нет
Сроки проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не определены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Решение о встрече будет принято на двустороннем уровне только после того, как в Армении завершатся все выборные процедуры, передает РИА «Новости».
«Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее, то есть достаточно сложно и долго», – пояснил представитель Кремля.
Песков также добавил, что до окончания выборов премьер-министр Армении, вероятно, слишком занят внутриполитическими процессами. В зависимости от окончательных результатов предвыборной кампании стороны будут принимать соответствующие решения о дальнейших контактах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов скорых контактов лидеров двух стран.
По итогам недавних выборов партия Никола Пашиняна набрала менее половины голосов избирателей.
Представители оппозиции запросили пересчет бюллетеней для оспаривания результатов голосования.