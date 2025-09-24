Минфин назвал приоритеты бюджета России

Минфин назвал соцобязательства и безопасность России приоритетами бюджета

Tекст: Вера Басилая

В Минфине сообщили, что выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, а также обеспечение нужд обороны и безопасности входят в число ключевых приоритетов проекта федерального бюджета России на 2026-2028 годы, передает РИА «Новости».

В ведомстве также подчеркнули, что проект бюджета предусматривает безусловное выполнение социальных обязательств государства. Рассмотрение документа пройдет на заседании правительства в среду. В случае одобрения проект закона о бюджете будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Ранее Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Сообщалось, что детский бюджет за три года превысит 10 трлн рублей.

Антон Силуанов ранее заявил, что бюджет на ближайшие три года призван поддержать смягчение текущей денежно-кредитной политики.

