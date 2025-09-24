Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Минфин назвал приоритеты бюджета России
Минфин назвал соцобязательства и безопасность России приоритетами бюджета
Министерство финансов России назвало выполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы.
В Минфине сообщили, что выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, а также обеспечение нужд обороны и безопасности входят в число ключевых приоритетов проекта федерального бюджета России на 2026-2028 годы, передает РИА «Новости».
В ведомстве также подчеркнули, что проект бюджета предусматривает безусловное выполнение социальных обязательств государства. Рассмотрение документа пройдет на заседании правительства в среду. В случае одобрения проект закона о бюджете будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Ранее Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Сообщалось, что детский бюджет за три года превысит 10 трлн рублей.
Антон Силуанов ранее заявил, что бюджет на ближайшие три года призван поддержать смягчение текущей денежно-кредитной политики.