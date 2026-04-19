Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита Украине без запуска «Дружбы»

Tекст: Дарья Григоренко

«Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.