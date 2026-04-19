Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита Украине без запуска «Дружбы»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.
«Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».
Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.
Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.
Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.