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Песков выразил надежду на возобновление переговоров по Украине
Песков сообщил о надежде Кремля прервать паузу в переговорах по Украине
Российские власти рассчитывают на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта и прекращение текущей дипломатической паузы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва надеется, что переговоры по Украине будут возобновлены, а сложившаяся пауза прервется, передают «Известия».
«Мы все-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, она все-таки будет нарушена. И будут вызываемы какие-то контакты. Тем более что с американцами мы продолжаем по имеющимся каналам общаться», – подчеркнул представитель Кремля.
В середине мая Москва выразила надежду на скорое возобновление мирного процесса.
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