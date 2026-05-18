  • Новость часаВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Двигатель ПД-14 назвали вершиной российских технологий
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    0 комментариев
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    6 комментариев
    18 мая 2026, 12:38 • Новости дня

    Кремль заявил о паузе в мирных переговорах по Украине

    Песков сообщил о паузе в мирном процессе по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры об урегулировании украинского конфликта временно приостановлены, однако российская сторона сохраняет надежду на их скорое возобновление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мирный процесс по Украине пока находится на паузе, однако Москва ожидает их продолжения, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен», – подчеркнул Песков.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности двигаться к урегулированию конфликта.

    Президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    17 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского

    Скачко связал дело против Елены Зеленской с «удушением» Владимира Зеленского

    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Елена Зеленская может быть причастна к работе фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. Но итог потенциального уголовного дела против нее будет определяться в переговорах западных кураторов и противников Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось о завершении расследования против Елены Зеленской.

    «На Украине вполне вероятно начнут уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской – это продолжение процесса удушения ее мужа», – подтвердил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «На Украине говорят, что у Зеленского две любимых жены: Ермак и Елена. Поэтому все совершенно логично. Такое развитие событий означает лишь то, что его западные кураторы пока не могут договориться с его противниками. А сам Зеленский пытается поднять голову и придать себе субъектности», – пояснил собеседник.

    По словам эксперта, Елена Зеленская может быть причастна к работе ряда фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. «Не удивлюсь, если окажется, что она замешана и в других преступных схемах – вплоть до черной трансплантологии и торговли людьми», – отметил политолог.

    «Елена Зеленская не выглядит глупой женщиной. Возможно, она чего-то недопонимала в этих схемах. Но вряд ли она была совсем уж не в курсе своей причастности к тому, чем занимается ее муж и его ближайшие окружение», – считает эксперт.

    «Впрочем, сейчас от Елены совершенно ничего не зависит. Сценарий определит итог переговоров западных кураторов и противников Зеленского. Что касается его самого, то об имиджевых потерях не может идти и речи, поскольку у него нет никакого имиджа. Причем – даже в украинском истеблишменте, не говоря уже про европейский или американский», – добавил Скачко.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – сообщил собеседник агентства.

    По его словам, эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами.

    «Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь», – добавил он.

    В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) при строительстве на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить его под стражу.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник Мирошник отмечал, что Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом. Как указывал дипломат, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

    Комментарии (6)
    17 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Силовики сообщили о планах НАБУ арестовать Елену Зеленскую
    Силовики сообщили о планах НАБУ арестовать Елену Зеленскую
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские антикоррупционные ведомства завершают расследование и планируют задержать супругу главы киевского режима Елену Зеленскую, сообщили в российских силовых структурах.

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины готовятся задержать Елену Зеленскую, передает РИА «Новости». В российских силовых структурах уточнили, что расследование в отношении супруги главы киевского режима находится на завершающей стадии.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – рассказал собеседник агентства.

    По данным источника, эта информация известна Владимиру Зеленскому, который уже усилил охрану семьи и начал вести торги с западными партнерами. Украинские политтехнологи советуют ему публично развестись и заявить, что супруги не виделись с 2019 года. Сам политик оценивает ситуацию исключительно с позиции собственных имиджевых потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима возводил для супруги элитный особняк в качестве отступных при разводе.

    Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель допустила наличие голоса Елены Зеленской на секретных антикоррупционных аудиозаписях.

    Самому Владимиру Зеленскому после ухода с поста грозит уголовная ответственность по делу о коррупции.

    Комментарии (25)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов

    Эксперт Джерелиевский: Для защиты от БПЛА нужны аэростаты и мобильные пулеметчики

    Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для лучшей защиты от атак БПЛА России можно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами, а также активнее применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Украина нанесла массированный удар беспилотниками по России.

    «Главная причина частичных прорывов российской ПВО дронами противника – массовость налета, прошедшего минувшей ночью. В свою очередь, такое количество БПЛА появилось в распоряжении ВСУ почти исключительно благодаря работе западного военно-промышленного комплекса», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Аналитик напомнил слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что все компоненты украинских беспилотников произведены за рубежом. «Ряд европейских промышленных гигантов перестраивают свои мощности для наращивания производства БПЛА», – детализировал собеседник.

    Эксперт отметил: украинские атаки не приведут к существенному снижению количества поставляемого в российские войска топлива и не снизят боеготовность Вооруженных сил. «Но самим фактом разрушений на гражданских объектах и человеческих жертв среди мирного населения Банковая и ее западные кураторы хотят внести панику в российское общество и вызвать недоверие к власти», – указал он.

    «Исходя из этого, думаю, подобные налеты могут участиться. Поэтому для лучшей защиты от них России необходимо еще более уплотнять системы ПВО, привлекать системы дальнего радиолокационного обнаружения», – детализировал Джерелиевский.

    «Также, возможно, нужно применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений. Они обеспечивает хороший обзоры с высоты, что позволяет увидеть дроны противника с большего расстояния, в том числе и те, которые идут на сверхмалой высоте», – пояснил он.

    «Кроме того, думаю, для защиты важных промышленных объектов нужно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами. Активнее привлекать к этому сотрудников ЧОПов. Также, вероятно, на военных складах хранится еще достаточно зенитных установок, которые тоже можно размещать вокруг крупных промышленных предприятий, узлов связи, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», – заметил он.

    Ранее ТАСС опубликовал результаты собственных расчетов, согласно которым украинская атака беспилотниками в ночь на 17 мая, когда над регионами было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году.

    В Москве в результате попадания БПЛА ранены 12 человек, в основном – возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Также повреждены три дома.

    В Подмосковье обломки БПЛА попали в строящийся дом в Мытищах, погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в результате атаки на частный дом в Химках погибла женщина. Дрон попал и в многоквартирный дом в Путилкове, повредив несколько квартир, пострадавших нет.

    Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Истре, повреждены многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Частный дом загорелся в результате падения дрона в Наро-Фоминском округе, пострадавших нет.

    В Лобне осколочные ранения получила женщина. Кроме того, повреждены около пяти многоквартирных домов – в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, а также порядка 20 автомобилей. На базе местной школы № 6 организован пункт временного размещения.

    Как сообщили в Минтрансе, из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушел 51 летевший в столицу самолет. В Крыму временная остановка движения по Крымскому мосту привела к серьезному сбою в расписании восьми пассажирских составов, следующих на материковую часть страны.

    Комментарии (33)
    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор Стешин раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    Комментарии (11)
    17 мая 2026, 16:38 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотника украинских войск на Московскую область погиб индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    Посольство Индии в России сообщило о гибели своего гражданина в Подмосковье, передает ТАСС. Дипломатическое представительство опубликовало соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Один индийский рабочий погиб, а трое других получили ранения в результате атаки беспилотника в Московской области, произошедшей ранее сегодня», – указали в индийском посольстве. Представители дипмиссии уже посетили место происшествия.

    Сотрудники посольства встретились с пострадавшими рабочими в медицинском учреждении. Дипломаты выразили соболезнования в связи с трагедией и отметили, что совместно с руководством компании и местными властями работают над оказанием всей необходимой помощи раненым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион.

    В марте прошлого года помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о восемнадцати раненых при падении беспилотников в Подмосковье.

    Позже руководитель городского округа Домодедово Евгения Хрусталева подтвердила смерть третьего пострадавшего от того удара.

    Комментарии (21)
    18 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины

    Американский хедж-фонд VR Capital взял под контроль ключевые предприятия Украины

    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    @ Brendan McDermid/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнения финансовых обязательств вопреки разрушению инфраструктуры.

    Американский хедж-фонд VR Capital приобрел значительное влияние на украинском рынке корпоративного долга, контролируя обязательства крупнейших государственных предприятий, пишет Bloomberg.

    В частности, фонд Ричарда Дитца владеет крупными пакетами облигаций компании «Укрзализныця» и нефтегазового гиганта «Нафтогаз», испытывающих серьезные финансовые трудности на фоне спецоперации, отмечает агентство.

    «Мы говорим о деньгах, которые были одолжены инвесторами на разумных коммерческих условиях. Они не начинали войну и тоже заслуживают внимания», – заявил Дитц. По его словам, отказ от выплат по долгам может привести к разрушению первичного рынка кредитования.

    Украинская железнодорожная компания, чьи инфраструктурные объекты подвергаются регулярным ударам, в начале года прекратила выплаты по евробондам на сумму около 1,1 млрд долларов. Попытка руководства «Укрзализныци» договориться со списанием 20% долга была отвергнута группой кредиторов во главе с VR Capital. Основным камнем преткновения стали тарифы на грузоперевозки, которые правительство отказывается повышать с июня 2022 года.

    Аналогичная ситуация складывается вокруг долгов «Нафтогаза» и государственного оператора электросетей «Укрэнерго». Несмотря на колоссальный ущерб от разрушения инфраструктуры, VR Capital занимает жесткую позицию в переговорах по реструктуризации.

    По оценкам аналитиков, фонд управляет активами на сумму от пяти до восьми млрд долларов, при этом до начала спецоперации на Украине около 20% средств было направлено на украинский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе компания «Укрзализныця» изменила движение поездов в Сумской области из-за повреждения инфраструктуры.

    Ранее западные инвестиционные фонды начали массово скупать долговые обязательства украинских железных дорог для получения сверхприбылей. Впоследствии частные кредиторы потребовали от Киева возобновления выплат по замороженным долгам.

    Комментарии (7)
    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Politico назвало глав МИД Норвегии и Индии возможными переговорщиками с Россией

    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (5)
    17 мая 2026, 19:58 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев внутри Рай-Александровки

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы развернули активное наступление на славянском направлении, расширяя зону контроля вблизи ключевых логистических узлов противника и освобождая новые населенные пункты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения начали бои непосредственно внутри населенного пункта Рай-Александровка, передает РИА «Новости». Это село в 17 километрах от Краматорска служит крупнейшим транспортным узлом противника. «Войска Вооруженных сил РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, недавнее взятие Николаевки открывает путь к Стенке и Ижевке, формируя восточный фланг для охвата Константиновки. В западной части этого города, служащего логистическим центром ВСУ, продолжаются ожесточенные бои у железнодорожного вокзала и промзоны.

    Одновременно противник терпит поражение в национальном парке «Святые горы», где армия РФ расширяет контроль у Татьяновки и Пришиба на пути к Святогорску. Также после освобождения Кривой Луки российские силы вышли к селу Пискуновка.

    Взятие Славянско-Краматорской агломерации лишит украинскую группировку в Донбассе ключевого центра снабжения. Это откроет российским войскам оперативный простор для дальнейшего наступления к Днепру и Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные боевые действия на славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки.

    Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка.

    Российские военные закрепились в селах Татьяновка и Пришиб.

    Комментарии (10)
    18 мая 2026, 08:46 • Новости дня
    Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокая активность украинских войск зафиксирована в прошедшие выходные вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Высокая активность украинских войск была отмечена за минувшие выходные в районе Энергодара, а также на объектах, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила: «В целом за выходные отмечалась высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке украинских беспилотников.

    Ранее украинские войска около 20 раз за день атаковали Энергодар дронами.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов города.

    Комментарии (3)
    18 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве

    Экс-глава офиса Зеленского Ермак покинул следственный изолятор

    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО под залог, он провел под арестом в камере четыре ночи.

    Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак освободился из следственного изолятора после внесения залога, передает ТАСС. Под стражей политик находился на протяжении четырех суток.

    Во время общения с прессой он неохотно отвечал на вопросы, однако подтвердил факт своего содержания в платной камере.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Из-за изначальной нехватки средств на залог Ермак остался под стражей в платной камере следственного изолятора.

    Позже на счет суда поступила полная требуемая сумма в размере 140 млн гривен.

    Комментарии (3)
    18 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за залетевшего беспилотника

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста
    @ Katharina Schroder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии 18 мая вручило послу России по особым поручениям Олегу Озерову ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотником.

    Молдавское внешнеполитическое ведомство выразило протест российскому дипломату после пересечения воздушного пространства республики беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в среду, когда дрон прилетел со стороны Украины, из-за чего небо над северными районами республики временно закрыли.

    Кишинев также запросил у Москвы официальные объяснения по поводу случившегося, однако Озеров после визита в МИД отказался комментировать ситуацию.

    Двусторонние отношения между странами начали ухудшаться в конце 2020 года после избрания президентом Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Ранее в Кремле отмечали, что нынешние власти Молдавии стремятся сделать страну недружественной по отношению к России.

    В конце апреля российский посол Олег Озеров заявил о поставках молдавских беспилотников для украинской армии.

    Ранее МИД Молдавии вызвал Озерова для дачи объяснений из-за пролета шести неизвестных дронов.


    Комментарии (2)
    18 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Красноармейском направлении, продвигаются для освобождения города Белицкое, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Активные боевые действия сейчас разворачиваются в районе Красноармейско-Добропольского направления, передают «Вести».

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что инициатива находится на стороне российской армии.

    «Красноармейско-Добропольское направление. Здесь мы видим боестолкновение в районе Белицкого. <…> Наши подразделения шаг за шагом продвигаются в плане освобождения данного населенного пункта», – заявил Пушилин.

    Политик добавил, что украинские военные безуспешно пытаются организовать контратаки на этом участке фронта. Одновременно с этим российские штурмовые отряды значительно улучшили свои позиции в западной части Константиновки. Там продолжаются ожесточенные бои около промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

    Кроме того, серьезные успехи зафиксированы на севере республики. Пушилин отметил продвижение военных около парка «Святые Горы», а также рядом с ранее освобожденными населенными пунктами Татьяновка и Пришиб. Все эти действия приближают полное освобождение Святогорска.

    Ранее Пушилин сообщил о формировании фланга охвата Константиновки.

    В конце марта российские штурмовики зашли на окраины населенного пункта Белицкое.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России закрепились в селах Татьяновка и Пришиб на пути к Святогорску.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:56 • Новости дня
    За Ермака внесли полную сумму залога
    За Ермака внесли полную сумму залога
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полная сумма для выхода экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из СИЗО под залог внесена, сообщили изданию «Общественное» в Высшем антикоррупционном суде.

    Полная сумма для выхода Андрея Ермака из СИЗО под залог была внесена, передает ТАСС.

    В Высшем антикоррупционном суде подтвердили поступление установленных 140 млн гривен, что составляет около 3,1 млн долларов.

    Журналист Михаил Ткач сообщил, что общая сумма пожертвований на залог превысила требуемую. «Около 200 платежей. В частности, есть взносы по одной копейке. Общая сумма свыше 154 млн», – написал он в своем Telegram-канале.

    Бывшему главе офиса президента Украины предъявили обвинение 11 мая по делу об отмывании 460 млн гривен при строительстве элитного поселка под Киевом. Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Из-за задержек с перечислением средств Ермак провел в изоляторе четыре ночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента по делу о легализации денежных средств.

    Из-за нехватки денег на залог политик остался в платной камере следственного изолятора.

    Позже финансовый мониторинг заблокировал перевод экстренно собранных средств из-за угрозы тотальных проверок.

    Комментарии (2)
    17 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции, повредив крышу здания и несколько служебных автобусов.

    В результате атаки никто не пострадал, возгорания удалось избежать, сообщает пресс-служба ЗАЭС на платформе Мах. Помимо основного удара, на расположенном поблизости участке связи были выбиты стекла.

    Одновременно с артиллерийским обстрелом украинский беспилотник попытался атаковать подстанцию «Радуга». Аппарат был успешно сбит в воздухе, детонации и разрушений не последовало, на месте продолжают работу специалисты.

    Несмотря на инциденты, Запорожская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не выявлено, все технологические параметры находятся под строгим контролем. Радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения остается в пределах нормы.

    Объекты станции подвергаются ударам второй день подряд. Подобные действия создают серьезные риски для крупнейшей атомной станции Европы и абсолютно недопустимы с точки зрения ядерной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник упал рядом с первым энергоблоком Запорожской АЭС.

    Несколькими днями ранее в результате ударов дронов пострадали два сотрудника станции.

    В начале месяца беспилотный аппарат атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Балицкий сообщил об отключениях света в Запорожской области
    Балицкий сообщил об отключениях света в Запорожской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области произошли новые перебои с подачей электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области», – заявил глава региона в «Максе».

    По его словам, несмотря на возникшие трудности, вся критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. В настоящее время специалисты-энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи электричества потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее удары украинских войск нарушили электроснабжение части территории Запорожской области. Массовые отключения электроэнергии также были зафиксированы на всей территории Херсонской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (4)
    Главное
    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации