  • Новость часаФон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
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    Европа теряет еще одно нейтральное государство
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    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня

    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США полное фиаско

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

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    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Французское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность после инцидента с высадкой группы подростков с рейса испанской компании.

    Французский МИД потребовал разъяснений от Испании по ситуации с высадкой еврейских подростков-французов из самолета авиакомпании Vueling, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудил вопрос в телефонном разговоре с генеральным директором Vueling Каролиной Мартиноли, отметив, что инцидент вызвал волнение среди французской общественности. Кроме того, он обратился за объяснениями к послу Испании во Франции.

    Особо подчеркивается требование выяснить, не подверглись ли подростки дискриминации по религиозному признаку. Мартиноли заверила, что по факту происшествия начато внутреннее расследование и итоги будут доведены до французских и испанских властей.

    Ранее компания Vueling выпустила заявление, в котором отрицала наличие религиозных мотивов в высадке пассажиров.

    По версии авиаперевозчика, около 50 человек, включая группу подростков-евреев из Франции, были сняты с рейса из-за «конфликтного поведения», создавшего угрозу безопасности полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку в Казани из-за дебошира на борту. Правоохранители оштрафовали пассажиров из Екатеринбурга за попытку прорваться на рейс.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.

    Брюссель в воскресенье попытается заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны. Идут переговоры о заключении торгового соглашения, позволяющего избежать 30-процентных пошлин США на европейские товары и возможных ответных мер со стороны Брюсселя.

    Однако переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными чиновниками ЕС затянулись до позднего вечера субботы, пока они обсуждали детали тарифов, которые будут применяться к стальной, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС, сообщили Financial Times (FT) осведомленные о ходе дискуссий источники.

    «Они добавили, что временами переговоры носили воинственный характер», –  отметило издание.

    В пятницу, когда Трамп прибыл в Шотландию, где он также играет в гольф и встречается с официальными лицами Великобритании, президент США заявил, что с ЕС еще предстоит согласовать около 20 «точек преткновения», добавив, что ЕС «очень сильно хочет заключить сделку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, отмечала газета Politico.

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    26 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел в отставку, либо начал бы реформирование структуры Евросоюза с учетом интересов стран-участников.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по поводу действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В интервью после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что на ее месте он бы либо ушел в отставку, либо инициировал глубокую реформу Европейского союза.

    Далее он отметил, что серьезным шагом стало бы восстановление баланса национальных и европейских полномочий, подчеркнув, что Евросоюз на каждом кризисе сокращает права стран-членов. Вторым пунктом Орбан назвал создание так называемых «концентрических кругов» в ЕС, чтобы каждая страна могла определить свою степень интеграции.

    Орбан заявил, что нынешняя структура Евросоюза не обеспечивает комфортное существование для всех государств-участников. Он предложил разделить ЕС на несколько кругов: круг безопасности, внутренний рынок, еврозону и общий конституционный круг, к которому, по его словам, Венгрия присоединяться не желает. По мнению премьера, только подобная модель способна спасти ЕС от распада.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен. Орбан заявил, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Он также отметил, что Венгрия теоретически может покинуть Евросоюз, но пребывание страны в составе союза дает Будапешту больше преимуществ.

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    26 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп реализует угрозы введения новых пошлин против покупателей российской нефти, сообщает Reuters.

    Эксперты, опрошенные Reuters, заявили о маловероятности введения Соединенными Штатами пошлин, несмотря на недавние угрозы Трампа, передает ТАСС.

    По словам главы отдела оценки геополитических рисков Rapidan Energy Group Фернандо Феррейры, вторичные пошлины представляют собой слишком грубый инструмент для американской администрации.

    Феррейра предупредил, что это так называемый «ядерный вариант», который фактически означает удаление с рынка 4,5 млн баррелей нефти в день и разрыв торговых связей США с различными странами, закупающими топливо у России. Эксперт подчеркнул, что подобный сценарий грозит резким ростом цен на нефть и обвалом мировой экономики.

    Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Клэй Сигл выразил аналогичное мнение, отметив, что подобные пошлины могут вызвать перебои с поставками топлива и повышение его стоимости.

    Он также подчеркнул, что Трамп крайне чувствителен к высоким ценам на нефть и, вероятно, будет избегать шагов, способных привести к их росту. Сигл добавил, что как торговые партнеры США, так и трейдеры в основном воспринимают заявления Трампа о пошлинах как «работу на публику».

    В материале отмечается, что аналогичные угрозы Трамп ранее уже озвучивал в адрес Венесуэлы, однако они так и не были реализованы и не повлияли на закупки венесуэльской нефти Китаем, оставшись лишь на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.

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    25 июля 2025, 07:40 • Новости дня
    Госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину
    Госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не согласны с решением Франции признать Государство Палестина и считают это намерение безрассудным, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Соединенные Штаты решительно отвергают план [президента Франции] Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН», – заявил Рубио в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он назвал это намерение Парижа безрассудством, и заявил, что оно лишь послужит пропаганде палестинского движения ХАМАС.

    Напомним, США не входят в число 147 государств, признающих Палестину.

    Ранее Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. До этого Макрон называл признание Палестины «моральным долгом».

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    25 июля 2025, 18:44 • Новости дня
    Кассационный суд Франции отменил ордер на арест Асада
    Кассационный суд Франции отменил ордер на арест Асада
    @ REUTERS/SANA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кассационный суд Франции признал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада недействительным.

    Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на источник, передает ТАСС.

    В январе суд Франции выдал новый ордер на арест Асада за соучастие в бомбардировках гражданских объектов в 2017 году, что привело к смерти франко-сирийца.

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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    25 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в ближайшие дни обсудить с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом организацию их возможной встречи в Стамбуле.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом возможность организации встречи лидеров по вопросу Украины в Стамбуле, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, он рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Трампом уже на этой неделе.

    Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать возможность встречи с Владимиром Путиным в Китае.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может пройти в Пекине, если Трамп приедет в Китай в сентябре.

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    25 июля 2025, 05:20 • Новости дня
    Президент Бразилии заявил, что «Трамп не хочет разговаривать»

    Президент Бразилии Лула да Силва заявил о нежелании Трампа «разговаривать»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп «не хочет разговаривать», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на мероприятии в штате Минас-Жерайс.

    «Трамп не хочет разговаривать, иначе он бы позвонил мне», – приводит слова президента Бразилии РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Сенатор от штата Баия Жак Вагнер сообщил, что бразильская делегация сенаторов планирует посетить США в конце недели для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

    Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

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    25 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    L'Express рассказала о действиях Трампа после ультиматума России

    L'Express сообщила о нежелании Трампа вводить санкции против России после ультиматума

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп, по мнению западных аналитиков, не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума по конфликту на Украине, сообщает издание L'Express.

    Авторы материала отмечают, что Трамп, по их мнению, привык выбирать сильную сторону в международных вопросах. «Опасаться стоит только того, что после 50-дневного ультиматума главы Белого дома по украинскому конфликту не последует никаких санкций в сторону России», – говорится в публикации, передает RT.

    Также сообщается, что американский президент может вновь «провалиться» в отношениях с Владимиром Путиным, если не реализует свои угрозы.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Hill подчеркнула, что Россия сохраняет цели спецоперации на фоне угроз Трампа.

    МИД России отметил, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.


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    25 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Французский политик раскритиковал слова Зеленского о зарплатах в ВСУ

    Французский политик Филиппо раскритиковал слова Зеленского о зарплатах в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о финансировании зарплат для украинских военных.

    «Разве он не может заплатить за них всем тем, что он уже у нас отнимает?!» – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский обратился к западным странам с просьбой выделить 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета и производство вооружений. По его словам, 40 млрд долларов необходимы для покрытия бюджетного дефицита, еще 25 млрд долларов требуются на изготовление ракет, дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Он также сообщил, что ищет у Запада дополнительные средства для выплат военным ВСУ.

    Ранее он просил у западноевропейских партнеров ежегодно направлять 40 млрд долларов на поддержку Украины.

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    27 июля 2025, 17:43 • Новости дня
    Макрон объявил об усилении давления на Москву и помощь Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах расширить поддержку украинской стороне и увеличить давление на Москву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву, передает РИА «Новости».

    Он сообщил в социальной сети X: «Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию».

    Ранее Владимир Зеленский призвал западных партнеров выделять 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия.

    Зеленский просил у западноевропейских партнеров ежегодно направлять 40 млрд долларов на поддержку Украины.

    Washington Post сообщила о риске краха экономики Украины даже при сохранении западной поддержки.

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    25 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ожесточенная критика в адрес Евросоюза прозвучала со стороны нескольких гуманитарных организаций из-за слишком малой активности по урегулированию в секторе Газа, пишет Politico.

    Представители Oxfam, Amnesty International, MSF International и Save the Children заявили, что заявления ЕС не приводят к реальному облегчению ситуации с голодающими жителями Газы, говорится в материале Politico.

    По их мнению, Евросоюз должен ввести санкции и прекратить особые торговые отношения с Израилем.

    Глава Oxfam в регионе Бушра Халиди подчеркнула, что «твиты не кормят людей», и назвала заявления ЕС «пустыми». Представитель Amnesty International Хуссейн Баоуми заявил, что только приостановка соглашения об ассоциации с Израилем может повлиять на ситуацию.

    По данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года от голода скончались уже 113 человек, 81 из них – дети. Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию как «массовый голод».

    В то же время израильские власти возложили ответственность на ООН, обвинив ее в неспособности доставить помощь, находящуюся внутри сектора, однако эти заявления были отвергнуты ООН и рядом НКО.

    В Save the Children отметили, что бездействие ЕС в последний 21 месяц оказалось сокрушительным для Газы. Представитель Human Rights Watch Омар Шакир заявил, что бездействие Европы «дает зеленый свет» Израилю продолжать военные преступления и геноцид.

    На фоне этих заявлений Франция объявила о намерении официально признать государственность Палестины, а Британия заявила о проведении экстренных переговоров с партнерами. Однако, по данным дипломатов, инициативы по введению санкций в ЕС, вероятно, будут заблокированы Германией, Италией, Чехией и Венгрией, несмотря на призывы десяти других стран усилить давление на Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Внутри британского правительства усилилось недовольство тем, что премьер Кир Стармер отказался поддержать признание Палестины.

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    26 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Фидан выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Tекст: Евгения Караваева

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказал надежду на проведение встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле, отметив заинтересованность всех сторон.

    Фидан отметил, что вопрос возможной встречи лидеров обсуждался на переговорах, передает ТАСС. Глава турецкого МИД подчеркнул, что Россия и Украина настроены на диалог, а президент Турции Тайип Эрдоган убежден в необходимости проведения саммита и стремится ускорить этот процесс. Однако министр добавил, что для организации такой встречи необходимо добиться прогресса на уровне делегаций.

    Как ранее сообщил Эрдоган, в ближайшее время он планирует провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения возможности встречи в Стамбуле, посвященной ситуации на Украине.

    Третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 23 июля во дворце Чираган. До встречи в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельный разговор, после чего переговоры продолжились в расширенном составе и заняли около 40 минут.

    Стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила создать три рабочие группы для проработки политических, военных и гуманитарных вопросов, а также передать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих и вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Решение о проведении четвертого раунда переговоров будет принято после исполнения новых договоренностей.

    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле. Днем ранее Песков ответил поговоркой на призыв Киева о встрече лидеров России и Украины.

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