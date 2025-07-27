Французский политик Филиппо указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку

Tекст: Ирма Каплан

Он подчеркнул, что Великобритания самостоятельно заключила с Соединенными Штатами в июне гораздо более выгодную сделку благодаря Brexit, выбив себе 10-процоентные пошлины с одинаковыми ставками 0% для нескольких секторов, против 15-процентных тарифов для ЕС.

«В то время как взамен 0% европейских таможенных пошлин на товары из США… И это еще не все : «Европейский Союз выделил 750 млрд долларов на закупку энергоносителей и еще 600 млрда на инвестиции в США», – написал Филиппо в соцсети Х.

Французский политик негодует оттого, что ЕС ведет переговоры о торговле Франции, отправляя экономику страны в пике.

«Какой позор ЕС ! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал он страну к выходу из Евросоюза.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.