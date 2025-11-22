Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.10 комментариев
Посол Келин назвал жесткие миграционные реформы Британии нереалистичными
Жесткие реформы в миграционной сфере, объявленные на этой неделе правительством Великобритании, выглядят нереалистично, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
По его словам, объявленные на этой неделе миграционные реформы Британии выглядят малореалистичными, передает ТАСС. Келинотметил, что «анонсированные реформы в миграционной сфере, которые здесь увязывают с весьма суровой датской моделью, будут «размазаны». Речь не идет о каком-то цельном законе с единой датой вступления в силу».
Дипломат признал, что изменения действительно окажутся довольно жесткими. В частности, британские власти планируют ограничить выдачу виз гражданам стран, которые не соглашаются забирать обратно депортируемых из Британии мигрантов. Кроме того, теперь будет резко усложнено получение убежища, что, по словам Келина, особенно важно, поскольку этим способом часто пользуются нелегальные мигранты.
Он напомнил, что предыдущие попытки британских правительств ужесточить миграционную политику не приводили к заметному результату. Несмотря на сохранение ограничений и ужесточение мер, поток мигрантов в страну продолжается. Даже такие инициативы, как обязательный двадцатилетний срок для беженцев перед получением права на постоянное проживание и сложности с воссоединением семей, едва ли способны полностью изменить ситуацию.
Келин назвал принятые правительством меры во многом демонстративными и ориентированными исключительно на общественное мнение. По его словам, говорить о реальной эффективности этих изменений пока невозможно.
