NYT: Прекращение поставок редкоземельных минералов из Китая угрожает ВПК США

Tекст: Вера Басилая

Китай ввел ограничения на экспорт критически важных минералов и магнитов, что может угрожать оборонному потенциалу США. Эти минералы, включая неодимий, итрий, скандий и диспрозий, используются в двигателях и системах наведения американских военных самолетов, ракет и дронов, передает The New York Times.

Решение Китая стало ответом на тарифные меры администрации Трампа и сигнализирует о возможной эскалации торговой войны. Директор программы безопасности критических минералов Грейселин Баскаран заявила, что решение имеет огромное значение для «нашей национальной безопасности».

Пекин оставил за собой возможность расширить меры воздействия, в том числе ввести пошлины, квоты или полный запрет на экспорт. Это обострение также может привести к росту цен на минералы для американских оборонных компаний, что подчеркнуло доминирование Китая в цепочке поставок.

Американские запасы редкоземельных элементов ограничены. По данным Министерства обороны США, каждый истребитель F-35 содержит около 900 фунтов таких материалов. Хотя у Пентагона и оборонных компаний есть небольшие запасы, они могут иссякнуть через несколько месяцев.

«Китай добывает и перерабатывает большую часть мировых редкоземельных элементов», – заявил Аарон Джером из Lipmann Walton and Co.

Исторически США находили альтернативные источники ресурсов в критические периоды. В ответ на угрозы со стороны Китая, Пентагон увеличил запасы, но эксперты считают, что этого недостаточно. Эрик Фаннинг, президент Ассоциации аэрокосмической промышленности, ранее подчеркивал важность защиты цепочки поставок минералов для сохранения лидерства США в оборонной сфере.

Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.