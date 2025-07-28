Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля мы празднуем самое великое из его деяний – Крещение Руси. Почему для нас так важно это событие, которое произошло в Киеве уже больше тысячи лет назад?

Приведу пару примеров.

В Сети много фотографий заброшек – покинутых районов или целых городов, и в нашей стране, и в других. Когда-то здесь жили люди, но потом завод закрылся, шахты истощились, произошло еще что-то, что вынудило их уехать. Здания, о которых никто не заботится, неизбежно разваливаются – сырость, непогода и плесень делают свое дело медленно, но верно. В них становится опасно заходить – прогнивший пол может не выдержать.

Человеческую цивилизацию можно сравнить с величественным зданием; любое здание нуждается в уходе, в ремонте, в реставрации и восстановлении – там, где ход времени, землетрясения, непогода, пожары или неприятельские удары его повредили. Здание цивилизации невидимо – оно существует в умах и сердцах людей. Но и о нем можно сказать, что если не прилагать усилий по его поддержанию, оно развалится.

Приведу еще один пример. Некоторые тяжелые болезни (или травмы) приводят к амнезии – человек не помнит, кто он, откуда он пришел, где его родные, где он работал и каково его место в жизни. Это бедственное состояние, которое делает человека совершенно беспомощным.

Бывает так, что амнезия поражает целые цивилизации – когда чисто биологически люди могут быть потомками тех, кто создал могущественные царства, построил величественные храмы и памятники, но в культурном, психологическом и духовном отношении быть вполне им чуждыми. Это уже не их храмы и памятники, не их вера, не их история.

Великие и некогда цветущие цивилизации могут приходить в упадок, а их земли переходить к другим.

В наше время Европа оказывается в растерянности относительно своей собственной идентичности – кто мы такие, каково наше место в мире, в чем смысл нашего существования как общности, где источник наших обязательств по отношению друг к другу. И, увы, в этом отношении Россия – это часть Европы; мы движемся, может быть, не так быстро, но в том же направлении.

Поэтому нам важно вспомнить, что цивилизация – это не что-то, что продолжается само собой; ее сбережение требует усилий. А для этого важно помнить об основаниях нашей цивилизации, о ключевых событиях, которые ее сформировали. И самым важным из этих событий для нас является Крещение Руси.

Европа в целом возникла из библейского Откровения, греческой традиции философской мысли и римского государственного и юридического гения. На Русь все это наследие пришло вместе с Крещением; причем – что можно назвать уникальным именно для нас – рождение русского народа совпало с его Крещением.

До Крещения мы видим в летописях конгломерат самых разных племен – как славянских, так и неславянских, с которых собирает дань княжеская верхушка скандинавского происхождения. У всех этих людей еще нет общего самосознания, общего языка, общей идентичности. Но с Крещением в мире появляется народ, который называет себя русскими, и свою землю – русской, а свою веру – православной. Как сказал митрополит Киевский Илларион в «Слове о законе и благодати»: «Ибо вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла».

Так возникла одна из великих европейских культур, породившая преподобного Андрея Рублева, Пушкина, Чехова, Достоевского, Бородина и Ломоносова.

Наши представления о мире, о добре и зле, о месте человека в мироздании восходят именно к этому событию. Даже люди неверующие, даже те, кто активно враждебен православной вере, сформировались в атмосфере, которая порождена библейским Откровением.

В ХХ веке мы прошли через страшную катастрофу, вызванную масштабной попыткой отвергнуть наше Крещение и построить жизнь на основаниях, которые казались людям «научными». Но даже эта попытка много заимствовала из христианства, с которым яростно боролась – сама вера в достоинство простых и бедных людей, в грядущее царство мира и праведности, была взята из Библии. Свою мессианскую эру она отсчитывала с 1917 года, объявляя всю историю русского мира до этого сплошным мраком, полным невежества, угнетения и всяческого позора.

Но эта идеология в конечном итоге была опровергнута именно тем, что она объявляла «критерием истины» – практикой. Церковь, которая считалась исчезающим реликтом прошлого, ее пережила. Потому что Церковь являет собой намного более глубокую и подлинную реальность, чем все политические идеологии. Именно она – единственный институт, который проходит через все века нашей бурной и трагической истории.

Мир, порожденный Крещением Руси, много раз был разорван в клочья – княжескими усобицами, нашествиями иноплеменных, кровавыми смутами и революциями. Временами казалось, что он вообще стерт с лица земли. Но он вновь и вновь оживал и собирался.

Потому что Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. По всей стране и в церковных приходах РПЦ за рубежом сегодня проходят праздничные службы.

Только у соседей «День Крещения Руси–Украины» отметили еще неделю назад, 15 июля. Потому что нынешние украинские власти стремятся уничтожить духовную общность православных народов. Но они бессильны против Крещения князя Владимира. Православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

И это дает нам основания надеяться – нынешние трагические разделения пройдут, а православная Русь останется.