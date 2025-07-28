Фестиваль «Россия – Моя история. Херсонес» собрал 80 тыс. участников

Tекст: Валерия Городецкая

Фестиваль был приурочен ко Дню Крещения Руси, сообщается на сайте проекта «Россия – Моя история». Руководитель проекта Иван Есин рассказал, что музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» был открыт в прошлом году по благословению Патриарха Кирилла и по поручению президента. За год его посетили более 3 млн человек.Он добавил, что по поручению Патриаршего Совета по культуре возник фестиваль, прошедший по всей стране.

«Сердцем празднования является Херсонес, где 28 июля в Музее Христианства открылась первая часть экспозиции «Крестный Отец», – отметил Есин.

На фестивале состоялась премьера исторического бенто-сериала о Древнем Херсонесе, проходили тематические экскурсии, мультимедийные программы, лекции Российского общества «Знание».

Председатель Совета муниципального образования Луганска Сергей Цемкало отметил важность сохранения исторической памяти и культурных ценностей.

Впечатлениями от фестиваля поделились пользователи соцсетей. «Спасибо, все мероприятия прошли прекрасно и на высоком уровне! Очень интересный и зрелищный бенто-фильм», – написала Анна в группе краснодарского исторического парка.

Гостья казанского парка в видеоотзыве отметила современный и интерактивный формат сериала. На юге России в Краснодаре дети участвовали в викторине «Тропинками святой Руси», в Пятигорске прошла выставка-ярмарка «Святая Русь», а в Ставрополе – «Пропилеи православия».

В Перми дети учились писать пером, а в Омске работала выставка детских рисунков. В самарском парке прошла викторина для знатоков Крещения Руси и выставка «Церковь и образование».

Во всероссийском фестивале приняли участие студенты Казанской православной духовной семинарии. Помощник проректора по воспитательной работе Павел Максютин отметил, что экскурсия и фильм стали хорошим дополнением к учебной программе.