Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?5 комментариев
Объявлено о подготовке встречи Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в ближайшее время договорится о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Она отметила, что президенты всегда находят, что обсудить, как в двусторонних отношениях, так и по международной повестке, передает ТАСС. По словам Эйсмонт, накануне стороны не стали обсуждать программные вопросы по телефону.
«Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», – подчеркнула представитель белорусского лидера.
Ранее Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным.