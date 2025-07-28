Объявлено о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу

Tекст: Ирма Каплан

Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

«У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.