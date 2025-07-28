Депутат Госдумы призвал уделить внимание гимну талибов

Tекст: Дарья Григоренко

Чепа в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнил, что полтора года назад посещал Афганистан, где беседовал с местными жителями и моджахедами. По его словам, они проявляли «очень большой интерес к контактам» с Россией и были настроены на сотрудничество. Парламентарий добавил, что страна, стремящаяся развивать отношения с Россией, должна ответственно относиться к вопросам дружбы,

«Надо обратить на это (гимн «Талибана») самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает», – выразил свою точку зрения Чепа. Он подчеркнул, что наличие подобных строк в официальном гимне ставит под сомнение искренность намерений по развитию сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена развивать диалог с Кабулом на разных уровнях, однако личные переговоры президента РФ Владимира Путина с афганским руководством пока не запланированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия признала Исламский Эмират Афганистан на официальном уровне.