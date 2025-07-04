В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.0 комментариев
Песков: Контакты с Афганистаном будут налаживаться на различных уровнях
Москва намерена развивать диалог с Кабулом на разных уровнях, однако личные переговоры президента РФ Владимира Путина с афганским руководством пока не запланированы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил: «В настоящий момент таких планов нет, – ответил он на вопрос, планирует ли теперь Путин контакты с руководством Афганистана. – Но в рамках двусторонних отношений, конечно же, на различных уровнях контакты будут налаживаться», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия признала Исламский Эмират Афганистан на официальном уровне.
Напомним, Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан*», в МИД РФ заявили, что это решение не влияет на обязательства Москвы соблюдать санкции Совета Безопасности ООН.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ