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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    25 июля 2025, 18:00 • Фоторепортаж

    Определена судьба единственного авианесущего крейсера России «Адмирал Кузнецов»

    Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» является нецелесообразным из-за его возраста и высокой стоимости. Как заявил председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин, корабль может быть продан или утилизирован (фото: Андрей Лузик/РИА Новости)

    Первоначально корабль назывался «Рига», но был спущен на воду как «Леонид Брежнев», а приступил к ходовым испытаниям как «Тбилиси». Затем авианосец назвали «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в честь адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова (фото: РИА Новости)

    Подъем военно-морского флага СССР на «Адмирале Кузнецове» произошел 13 февраля 1991 года (фото: Кремко А./Фотохроника ТАСС)

    «Адмирал Кузнецов» был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль мог нести свыше 50 летательных аппаратов (фото: Кремко А./Фотохроника ТАСС)

    Первые четыре года крейсер активно участвовал в учениях, проводились тесты вооружения и оснащения корабля (фото: Кремко А./Фотохроника ТАСС)

    Младший штурман Вячеслав Родионов и командир группы радиометристов Олег Какурин в ходе определения местонахождения корабля в море во время летно-конструкторских испытаний (фото: Кремко А./Фотохроника ТАСС)

    В рубке крейсера «Адмирал Кузнецов» (фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС)

    В октябре 2008 года президент России Дмитрий Медведев поднялся на борт «Адмирала Кузнецова» во время учений сил Северного флота (фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости)

    «Адмирал Кузнецов» на рейде в порту после возвращения в марте 2009 года из трехмесячного похода по Атлантике и Средиземноморью (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

    «Адмирал Кузнецов» во время военно-морского парада в День ВМФ России (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

    «Адмирал Кузнецов» во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш в ходе участия в боевой операции у берегов Сирии (фото: Сайт Dover-Marina.com/РИА Новости)

    В составе вооружения крейсера также была автоматическая корабельная артиллерийская установка (фото: Андрей Лузик/РИА Новости)

    В составе авиакрыла «Адмирала Кузнецова» были истребители Су-33, а также МиГ-29КР и МиГ-29КУБР (фото: Андрей Лузик/РИА Новости)

    Военнослужащие играют в хоккей на роликовых коньках на палубе крейсера в Средиземном море (фото: Андрей Лузик/РИА Новости)

    В феврале 2017 года 50-60 кораблей стран НАТО, а также авиация сопровождали «Адмирала Кузнецова» во время перехода судна к берегам Сирии (фото: Министерство обороны Великобритании/РИА Новости)

    Торжественная встреча моряков на борту крейсера, прибывшего на военно-морскую базу Северного флота в Североморск после выполнения задач по борьбе с терроризмом на территории Сирии (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

    Будни экипажа «Адмирала Кузнецова» в пункте постоянного базирования в Мурманске (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

    На крейсере было отведено место, где экипаж мог узнать информацию о легендарных личностях в истории России (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

    Утренняя гимнастика экипажа в ангаре «Адмирал Кузнецов» во время стоянки корабля в пункте постоянного базирования (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

    «Адмирал Кузнецов» во время ремонтных работ на 35 судоремонтном заводе объединенной судостроительной корпорации (ОСК). На дальнем плане – буровая платформа «Арктическая» (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

    В декабре 2019 года в Мурманске на авианосце произошел пожар. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

    «Адмирал Кузнецов» в доке 35-го судоремонтного завода (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

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    Почему Запад обвинил Россию в остановке экспорта казахстанской нефти

    Из-за новых правил России, по которым иностранные суда могут заходить в наши порты только с разрешения ФСБ, остановился экспорт казахстанской нефти. Об этом заявили западные СМИ, предположив, что таков ответ России на новые санкции Евросоюза, так как именно европейцы покупают эту нефть. Однако Запад увидел опасность там, где ее нет, закрыв глава на реально небезопасные вещи. Что же происходит? Подробности

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    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

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    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

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    Главной профессией украинцев в Прибалтике становится контрабанда

    Граждане Украины, въехавшие в Прибалтику в качестве беженцев, осваивают там разного рода криминальные ниши – от контрабанды сигарет до контрабанды людей. Отчасти это связано с тем, что украинцы столкнулись с давлением местных националистов, которые после короткого «медового месяца» в отношениях больше не дают им никаких поблажек. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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    • Настоящая история России

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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