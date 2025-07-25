Определена судьба единственного авианесущего крейсера России «Адмирал Кузнецов»

Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» является нецелесообразным из-за его возраста и высокой стоимости. Как заявил председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин, корабль может быть продан или утилизирован (фото: Андрей Лузик/РИА Новости)

Первоначально корабль назывался «Рига», но был спущен на воду как «Леонид Брежнев», а приступил к ходовым испытаниям как «Тбилиси». Затем авианосец назвали «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в честь адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова (фото: РИА Новости)

Подъем военно-морского флага СССР на «Адмирале Кузнецове» произошел 13 февраля 1991 года (фото: Кремко А./Фотохроника ТАСС)

«Адмирал Кузнецов» был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль мог нести свыше 50 летательных аппаратов (фото: Кремко А./Фотохроника ТАСС)

Первые четыре года крейсер активно участвовал в учениях, проводились тесты вооружения и оснащения корабля (фото: Кремко А./Фотохроника ТАСС)

Младший штурман Вячеслав Родионов и командир группы радиометристов Олег Какурин в ходе определения местонахождения корабля в море во время летно-конструкторских испытаний (фото: Кремко А./Фотохроника ТАСС)

В рубке крейсера «Адмирал Кузнецов» (фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС)

В октябре 2008 года президент России Дмитрий Медведев поднялся на борт «Адмирала Кузнецова» во время учений сил Северного флота (фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости)

«Адмирал Кузнецов» на рейде в порту после возвращения в марте 2009 года из трехмесячного похода по Атлантике и Средиземноморью (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

«Адмирал Кузнецов» во время военно-морского парада в День ВМФ России (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

«Адмирал Кузнецов» во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш в ходе участия в боевой операции у берегов Сирии (фото: Сайт Dover-Marina.com/РИА Новости)

В составе вооружения крейсера также была автоматическая корабельная артиллерийская установка (фото: Андрей Лузик/РИА Новости)

В составе авиакрыла «Адмирала Кузнецова» были истребители Су-33, а также МиГ-29КР и МиГ-29КУБР (фото: Андрей Лузик/РИА Новости)

Военнослужащие играют в хоккей на роликовых коньках на палубе крейсера в Средиземном море (фото: Андрей Лузик/РИА Новости)

В феврале 2017 года 50-60 кораблей стран НАТО, а также авиация сопровождали «Адмирала Кузнецова» во время перехода судна к берегам Сирии (фото: Министерство обороны Великобритании/РИА Новости)

Торжественная встреча моряков на борту крейсера, прибывшего на военно-морскую базу Северного флота в Североморск после выполнения задач по борьбе с терроризмом на территории Сирии (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

Будни экипажа «Адмирала Кузнецова» в пункте постоянного базирования в Мурманске (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

На крейсере было отведено место, где экипаж мог узнать информацию о легендарных личностях в истории России (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

Утренняя гимнастика экипажа в ангаре «Адмирал Кузнецов» во время стоянки корабля в пункте постоянного базирования (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

«Адмирал Кузнецов» во время ремонтных работ на 35 судоремонтном заводе объединенной судостроительной корпорации (ОСК). На дальнем плане – буровая платформа «Арктическая» (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

В декабре 2019 года в Мурманске на авианосце произошел пожар. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута (фото: Лев Федосеев/ТАСС)