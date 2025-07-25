Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Взрыв газа обрушил многоэтажку в Саратове, есть жертвы
В пятницу утром в жилом десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, погибло не менее четырех человек. Повреждение также получил соседний жилой дом. По одной из версий, утечка газа произошла из-за неисправного оборудования или неправильной эксплуатации (фото: РИА Новости)
В результате взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове разрушился угловой подъезд с седьмой по десятый этаж (фото: Екатерина Петрова/ТАСС)
Под завалами многоэтажки могут находиться люди, среди погибших, по предварительным данным, числятся четыре человека, в том числе ребенок (фото: РИА Новости)
Дом был введен в эксплуатацию в 2009 году, региональное правление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (фото: Екатерина Петрова/ТАСС)
Взрыв бытового газа был настолько сильным, что серьезно пострадал соседний дом, во многих квартирах которого были выбиты окна, а также повреждена облицовка (фото: МЧС России/ТАСС)
Все жильцы дома по улице Блинова, 2, были эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома (фото: Ирина Фенина/РИА Новости)