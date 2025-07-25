Взрыв бытового газа был настолько сильным, что серьезно пострадал соседний дом, во многих квартирах которого были выбиты окна, а также повреждена облицовка (фото: МЧС России/ТАСС)

Дом был введен в эксплуатацию в 2009 году, региональное правление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (фото: Екатерина Петрова/ТАСС)

Под завалами многоэтажки могут находиться люди, среди погибших, по предварительным данным, числятся четыре человека, в том числе ребенок (фото: РИА Новости)

В результате взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове разрушился угловой подъезд с седьмой по десятый этаж (фото: Екатерина Петрова/ТАСС)

В пятницу утром в жилом десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, погибло не менее четырех человек. Повреждение также получил соседний жилой дом. По одной из версий, утечка газа произошла из-за неисправного оборудования или неправильной эксплуатации (фото: РИА Новости)

Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причём со всеми его атрибутами и символикой.

Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

Почему Запад обвинил Россию в остановке экспорта казахстанской нефти Из-за новых правил России, по которым иностранные суда могут заходить в наши порты только с разрешения ФСБ, остановился экспорт казахстанской нефти. Об этом заявили западные СМИ, предположив, что таков ответ России на новые санкции Евросоюза, так как именно европейцы покупают эту нефть. Однако Запад увидел опасность там, где ее нет, закрыв глава на реально небезопасные вещи. Что же происходит? Подробности Перейти в раздел

Зеленский встал на путь Януковича На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности Перейти в раздел

Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности Перейти в раздел

Главной профессией украинцев в Прибалтике становится контрабанда Граждане Украины, въехавшие в Прибалтику в качестве беженцев, осваивают там разного рода криминальные ниши – от контрабанды сигарет до контрабанды людей. Отчасти это связано с тем, что украинцы столкнулись с давлением местных националистов, которые после короткого «медового месяца» в отношениях больше не дают им никаких поблажек. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел