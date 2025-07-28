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    Европа теряет еще одно нейтральное государство
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026
    Трамп объявил об открытии рынков ЕС для США
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня

    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу

    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

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    27 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.

    Брюссель в воскресенье попытается заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны. Идут переговоры о заключении торгового соглашения, позволяющего избежать 30-процентных пошлин США на европейские товары и возможных ответных мер со стороны Брюсселя.

    Однако переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными чиновниками ЕС затянулись до позднего вечера субботы, пока они обсуждали детали тарифов, которые будут применяться к стальной, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС, сообщили Financial Times (FT) осведомленные о ходе дискуссий источники.

    «Они добавили, что временами переговоры носили воинственный характер», –  отметило издание.

    В пятницу, когда Трамп прибыл в Шотландию, где он также играет в гольф и встречается с официальными лицами Великобритании, президент США заявил, что с ЕС еще предстоит согласовать около 20 «точек преткновения», добавив, что ЕС «очень сильно хочет заключить сделку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, отмечала газета Politico.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ

    Военный эксперт Анпилогов: Опыт СВО позволил России начертить понятный курс трансформации армии

    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия наращивает качество собственного офицерского состава. В условиях современной технологической войны армейское руководство должно иметь базовые знания в сфере робототехники, а инженеры становятся важным компонентом как обороны, так и наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища.

    «Процесс возрождения военного образования заметен не только в России, но и во многих других странах мира. Напомню, что начиная с 90-х годов прошлого века, значительная часть государств была нацелена на трансформацию собственных войск в формате «маленьких умных армий», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Эта концепция зародилась на фоне успеха западной коалиции во время Первой войны в Персидском заливе. Считалось, что в современном мире конфликты между великими державами исключены. Соответственно, любое столкновение будет вестись против заведомо слабого противника и продлится оно недолго: максимум несколько недель», – напоминает он.

    «Таким образом армии стали формироваться под проведение скорее небольших полицейских операций. Однако СВО полностью перечеркнуло данную концепцию. России пришлось в срочном порядке пересобрать собственные войска за счет создания мощных добровольческих сил», – добавляет собеседник.

    «Но столь масштабная армия требует значительного резерва офицерского состава. На этом фоне и был начат процесс возрождения военных училищ. Еще в 2023 году в уже действующих заведениях стали активно вводиться новые факультеты. Стало понятно, что особый упор необходимо сделать именно на подготовку военных инженеров», – говорит эксперт.

    «Дело в том, что СВО стала первым конфликтов в истории, в рамках которого по-настоящему серьезно развернулся фактор применения БПЛА. Большое число дронов, доступных нашему противнику на момент 2022 года, возродили практику выстраивания фортификационных сооружений. Собственно, они и стали нашим основным козырем после неудач на Херсонском и Харьковском направлениях», – акцентирует он.

    «Их создание и планировка – дело рук как раз-таки военных инженеров. Однако значительную роль они играют и в рамках наступлений. Самый яркий пример – операция «Поток». Фактически, эти же специалисты участвовали и в штурмах Авдеевки, Угледара. Именно они просчитывали наиболее перспективные направления ударов», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, тренд на возрождение военных училищ продолжится. Из насущного, на мой взгляд, наиболее актуально открытие заведений, которые будут специализироваться на подготовке кадров, работающих с беспилотными аппаратами. Сегодня они применяются не только в небе, но и на воде, на земле», – отмечает эксперт.

    «Однако в формировании офицерского корпуса важно не количество, а качество. Поэтому уместно было бы внедрить в обучение разных специальностей и дисциплины по гражданскому направлению «робототехника». В условиях технологичной войны XXI века эти знания могли бы значительным образом помочь будущему армейскому руководству», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища. Соответствующее распоряжение уже утвердило правительство России. Начало работы заведения планируется с 1 сентября. Отмечается, что подготовка кадров будет проводиться в соответствии с опытом, полученным в рамках СВО.

    Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. Примечательно, что еще в феврале этого года Владимир Путин дал поручение Минобороны и Росгвардии подготовить предложения о развитии сети военно-учебных заведений, напоминает РИА «Новости».

    Как сообщает «Российская газета», в период с 2025 по 2034 гг. в стране будут открыты около 15 новых ВУЗов военной направленности. На их базе планируется подготовка летчиков, танкистов, медиков и специалистов БПЛА. В скором времени откроются Саратовское училище радиационной, химической и биологической защиты.

    В 2026 будут созданы Челябинское танковое командное училище, Ульяновское авиационное училище летчиков и Новочеркасское командное училище связи. В 2027 году планируется начать набор курсантов в училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году – в Омское общевойсковое командное училище, в 2029-м – в Красноярское училище радиоэлектроники ПВО, в 2032-м – в Пушкинское училище воздушно-космической обороны.

    В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году – в Севастополе, в 2032-м – в Самаре, в 2033-м – в Новосибирске, в 2034-м – в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи - это должно произойти в 2034 году.

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    27 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Тема возвращения детей воспринимается украинцами в том числе как средство политического пиара, рассказал помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.

    «Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, что после второго раунда переговоров украинская сторона передала России список из 339 якобы похищенных детей.

    В ходе третьего раунда в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров 23 июля завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    27 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь
    Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Дежурные средства ПВО за 5,5 часов с вечера субботы ликвидировали 99 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны страны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи с 21.50 мск до 05.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области уничтожены 36 дронов, над Смоленской областью – 21, над Калужской областью – десять БПЛА, над Волгоградской и Ростовской областями сбито по девять беспилотников, над Крымом – четыре дрона, над Воронежской и Курской областями, а также и над акваторией Черного моря уничтожено по два дрона, над Московским  регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями сбито по одному БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Южная транспортная прокуратура

    взяла на контроль ситуацию на объектах транспорта в Волгоградской области после ночной атаки БПЛА.


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    27 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение из «леса двухсотых»

    Tекст: Ирма Каплан

    Около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.

    По словам военнопленного, он и трое солдат должны были занять позицию в лесополосе, так как там все  равно никого нет, приводит его рассказ Telegram-канал Минобороны России.

    «Я пошел туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку – это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», – рассказал Трофимук.

    Он добавил, что на этом участке фронта очень много раненых и убитых. Точных цифр он не может назвать.

    «Могу сказать, что забрать оттуда мы можем только «трехсотых», в лучшем случае, практически все «двухсотые» остаются в том лесу», – уточнил военнопленный.

    Трофимук признался, что возможность попасть в плен стала своего рода спасением, так как российские военные не только вывели из «леса двухсотых», но и оказали помощь.

    «Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 км ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», –  приводит ТАСС слова пленного офицера ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число солдат ВСУ, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растет на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК.

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    27 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Прокуратура взяла на контроль ситуацию с транспортом в Волгоградской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в Волгоградской области после ночной атаки БПЛА.

    «В связи с имеющимися задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров. О нарушении прав пассажиров можно сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры (тел. 8-919-899-87-33)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    В прокуратуре напомнили, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

    Кроме того, в ночь на воскресенье представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.


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    27 июля 2025, 05:05 • Новости дня
    NI назвал российский атомный флот зловещим сигналом США

    Tекст: Ирма Каплан

    В отличие от старых ударных подлодок, построенных в позднесоветский период, субмарины класса «Ясень-М» разрабатывались как многоцелевые суда, способные нести различное вооружение, включая новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности «Циркон», пишет National Interest (NI).

    «Еще более зловеще для США тот факт, что в 2026 году российский военно-морской флот может прирасти на еще большее количество высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг президент России Владимир Путин призвал к продолжению серийного производства «Ясеня-М», который Путин назвал «основой сил общего назначения» российского Военно-морского флота», – пишет National Interest (NI).

    По данным журнала, на вооружении ВМФ России находятся семь атомных ударных подводных лодок проекта 885М, известные как «Ясень-М». Они были разработаны для замены устаревающих субмарин советской эпохи и считаются одними из лучших в мире.

    «В настоящее время строятся еще две подводные лодки типа «Борей-А», и еще четыре запланированы, но пока не заложены. Каждая из них может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», оснащенных разделяющимися боеголовками с разделяющимся разделяющимся боезарядом (MIRVed)», – резюмирует журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на совещании по развитию подводных сил президент России Владимир Путин подчеркнул значимость многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» для ударного потенциала флота.

    Также Путин заявил, что в ближайшие годы морские ядерные силы страны будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А».

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    27 июля 2025, 06:19 • Новости дня
    WSJ: Американцы не в восторге от «большого и прекрасного» закона Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Опрос газеты WSJ показал, что американцы не в восторге от «большого и прекрасного» закона президента Дональда Трампа.

    «Опрос WSJ показывает, что 52% респондентов выступают против этого пакета, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются республиканцы, пытаясь отрекламировать его преимуществ перед промежуточными выборами», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Согласно новому опросу газеты, который проводился с 16 по 20 июля, большинство американцев считают закон президента Трампа о налогах и расходах победой богатых домохозяйств и крупных корпораций, которая нанесет ущерб бедным и увеличит дефицит федерального бюджета.

    Сторонников у нового налогового закона не более 42%.

    WSJ отмечает, что результаты опроса отражают уровень усилий, которые предпринимают республиканцы, пытаясь удержать скромный контроль над Палатой представителей и Сенатом на промежуточных выборах в 2026 году, потому что  демократы могут воспользоваться скептицизмом избирателей для возвращения на прежние позиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал масштабный законопроект о налогах и госрасходах, который называет «большим, красивым биллем» (или «большим прекрасным законопроектом» – One Big Beautiful Bill Act).

    Однако управление Конгресса США по бюджету заявило, что налоговый закон приведет к росту дефицита бюджета на 3,4 трлн долларов в период 2025-2034 годов.

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    27 июля 2025, 06:48 • Новости дня
    Юрист объяснила порядок действий, когда детей отсадили от родителей в самолете

    Tекст: Ирма Каплан

    В случае если ребенка разместили отдельно от родителей, необходимо обращаться с жалобой после рейса, приложив посадочные талоны и подтверждающие фото.

    Если авиакомпания при регистрации рассадила ребенка отдельно от родителей, следует обратиться к бортпроводникам, рассказала РИА «Новости» член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.

    «Если родителей посадили отдельно от ребенка, то следует обратиться к бортпроводникам. Экипаж обязан обеспечить безопасность ребенка, а также изменить такую рассадку и пересадить других пассажиров», – сказала она.

    Юрист добавила, что в случае отказа содействии со стороны экипажа, следует по прилете подать претензию в авиакомпанию и обратиться в Роспотребнадзор или Росавиацию. Жалобу нужно оформлять на нарушение правил перевозки, приобщить посадочные талоны и фотофиксацию нарушения (по возможности).

    Регулируют требования к перевозке пассажиров Воздушный кодекс и приказ  Минтранса России №82 от 28 июня 2007 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росавиация отказалась штрафовать пассажиров за преждевременный подъем с мест. При этом авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг.

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    27 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

    «Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

    По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

    «Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

    Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    27 июля 2025, 02:16 • Новости дня
    Эндокринолог Севастьянова объяснила влияние дефицита витамина D на мозг

    Tекст: Ирма Каплан

    Дефицит витамина D может провоцировать ухудшение памяти и увеличивать риск развития деменции, особенно у пожилых и людей с определенными условиями жизни, рассказала эндокринолог и эксперт социального проекта Деменция.net Наталья Севастьянова.

    По словам врача, дефицит витамина D может негативно сказаться на работе мозга: забывчивость, например в ситуации, когда человек не помнит, зачем зашел в комнату, иногда указывает на нехватку витамина, хотя это не единственная возможная причина.

    «Проверьте, нет ли у вас факторов, увеличивающих риск дефицита. Обратите внимание на такие особенности, как: суровый климат (проживание севернее 40-й широты), темный цвет кожи, регулярное нанесение солнцезащитного крема, возраст старше 70 лет, вегетарианство и строгая диета, работа в помещении, жизнь в загазованном городе, предпочтение закрытой одежды», – объяснила Севастьянова «Газете.Ru» .

    Эндокринолог отметила, что только активная форма витамина D – D3 (холекальциферол) – необходима для работы мозга, так как она помогает нейронам обмениваться сигналами и защищает нервные клетки. Этот витамин образуется в коже под действием ультрафиолета и содержится в жирной рыбе, печени трески и яичных желтках.

    Севастьянова уточнила, что исследования указывают на способность витамина D снижать уровень биомаркеров, связанных с бета-амилоидом, у пациентов с деменцией. Анализ данных более 28 тыс. человек показал, что выраженный дефицит витамина D повышает риск деменции примерно на 30%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число больных деменцией в России продолжает расти, заявила руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова.

    До этого ученые рассказали, что у людей, которые часто смотрят контент для взрослых, нарушаются когнитивные функции. Регулярный просмотр видео для взрослых может снижать эффективность выполнения задач, требующих внимания и когнитивного контроля.

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    27 июля 2025, 03:01 • Новости дня
    В Китае назвали «знаменательным достижением» расширение трассы М-12 в России

    Tекст: Ирма Каплан

    В середине июля президент России Владимир Путин на церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    Власти Китая в течение суток отреагировали на заявление России, высказав одобрение фразой, которую китайский портал 163.com счел зашифрованным посланием американскому президенту, который стал угрожать России 100-процентными пошлинами.

    «Китай отреагировал на удивление быстро. В течение 24 часов Министерство иностранных дел назвало это «знаменательным достижением». Как можно так назвать строительство дорог? Речь явно идет о строительстве наземной  «антиамериканской линии жизни»! Шаг Путина был очень дальновидным», – говорится в статье.

    В материале подчеркнули, что маршрут М-12 пролегает напрямую к границе Китая, Казахстана, Монголии и Северной Корее, сокращая время движения из Москвы в Пекин с одного-двух месяцев по морю до 12-24 дней. Он снижает расходы на 40% и полностью исключает водные пути, контролируемые Западом, что существенно отражается на логистике.

    Таким образом, российский лидер в ответ на угрозы, требования и недружественные выпады стран Запада молчит и предъявляет реализованные проекты, один значительнее другого.

    «Молчание Путина говорит красноречивее любого дипломатического заявления: в новых международных отношениях молчание порой является самым сильным выражением», – отмечается в материале.

    В заключение делается вывод о том, что России уже не вернуться за покерный стол на равных с Китаем и США. Остается выстраивать свою позицию между двумя полюсами – Китаем и США – в поисках наибольшего жизненного пространства.

    Как писала 16 июля газета ВЗГЛЯД, Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Он также рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР.


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    27 июля 2025, 04:03 • Новости дня
    Офтальмолог Лещенко назвала симптомы ложной близорукости

    Tекст: Ирма Каплан

    Длительное использование гаджетов может вызвать псевдомиопию или ложную близорукость, которая сопровождается нечеткостью зрения вдаль и частыми головными болями, рассказала врач-офтальмолог высшей категории доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра им Пирогова Ирина Лещенко.

    По ее словам, двоение в глазах, нечеткость изображения, ухудшение зрения вдаль, болезненные ощущения, головокружение, тошнота и головные боли быть связанны с ложной близорукостью, которую вызывает длительное взаимодействие с гаджетами.

    «Первый симптом – это то, что вдаль видно нечетко. Во-вторых, идет постоянно напряженная ситуация для хрусталика, когда он выпуклый, когда у него есть элемент спазма, он не может расслабиться и отсюда возникает зрительная усталость. И читать-то тоже не очень удобно», – пояснила Лещенко в беседе с радио Sputnik. 

    Офтальмолог добавила, что ложная близорукость может развиться не только у людей с минусовой рефракцией, но и у тех, у кого плюсовая – гиперметропия. Нередко к снижению качества зрения добавляется зрительная усталость и головные боли.

    Лещенко подчеркнула, что при появлении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к специалисту. Врач сможет определить проблему по жалобам пациента и назначить капли-циклоплегики, которые расслабляют аккомодацию и возвращают зрение в норму.

    Помимо медикаментов, лечение включает специальные упражнения и тренировки, которые подбирает офтальмолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, офтальмолог предупредила об опасности регулярного ношения контактных линз. К примеру, в апреле в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля врачи спасли зрение 16-летнему юноше, который три месяца не снимал однодневные линзы.

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    27 июля 2025, 02:30 • Новости дня
    Обломки БПЛА нарушили электропитание железной дороги под Волгоградом

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

    «В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий», – приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.

    Он добавил, что в ночь на воскресенье ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны штатно отрабатывают атаки, пострадавших нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации в ночь на воскресенье  сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.


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