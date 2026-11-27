Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
На трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса
МВД: Шесть машин и рейсовый автобус столкнулись под Краснодаром
ДТП с участием шести транспортных средств произошло на автодороге Краснодар – Ейск в Щербиновском районе, сообщили в ГУ МВД по региону.
Около 14:30 водитель рейсового автобуса столкнулся с попутной «Газелью». От удара ее выбросило на встречную полосу, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю в Max.
В результате пострадали шесть машин. Никто не получил травм. Ограничений движения на участке нет. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье автобус с девятью пассажирами перевернулся в Артемовском районе Свердловской области.
В прошлом месяце в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ростове-на-Дону пострадали шесть человек.
В том же месяце столкновение грузовика и пассажирской «Газели» на Ставрополье привело к травмированию семи человек.