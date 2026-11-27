МВД: Шесть машин и рейсовый автобус столкнулись под Краснодаром

Tекст: Вера Басилая

Около 14:30 водитель рейсового автобуса столкнулся с попутной «Газелью». От удара ее выбросило на встречную полосу, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю в Max.

В результате пострадали шесть машин. Никто не получил травм. Ограничений движения на участке нет. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье автобус с девятью пассажирами перевернулся в Артемовском районе Свердловской области.

В прошлом месяце в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ростове-на-Дону пострадали шесть человек.

В том же месяце столкновение грузовика и пассажирской «Газели» на Ставрополье привело к травмированию семи человек.