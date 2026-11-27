Tекст: Валерия Городецкая

«Экосистема» отчиталась об экологических мероприятиях с международным участием на совещании у специального представителя президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслана Эдельгериева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Эдельгериева, 2026 год был особенно насыщенным. Состоялись Конференция сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Улан-Баторе, Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии в Ереване и Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Анталье. Также предстоит принять участие в Водной Конференции ООН в следующем месяце.

Председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев в свою очередь отметил, что в 2026 году «Экосистема» более активно делилась своим опытом на международных площадках и на мероприятиях в России с участием иностранных государств. В их числе – Молодежный саммит БРИКС в Индии, Первый форум волонтеров СНГ в Казахстане, Международный фестиваль молодежи в России и другие.

На совещании были отдельно рассмотрены возможности реализации совместных международных инициатив с использованием российского опыта экологического добровольчества, просвещения и научного сотрудничества, а также обмена информацией и распространения успешных природоохранных практик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе движение «Экосистема» совместно с Российским экологическим оператором запустило программу адресной помощи экологическим площадкам.

В июне на форуме «Экосистема. Заповедный край» назвали семь региональных экологических площадок для масштабной модернизации.