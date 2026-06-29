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Движение «Экосистема» собралось передать 15 млн рублей на развитие экоцентров
На проходящем на Камчатке форуме «Экосистема. Заповедный край» назвали семь региональных экологических площадок, которые ждет масштабная модернизация и переход на единые стандарты работы.
Итоги конкурса по программе адресной поддержки экологических центров были озвучены на форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходит на Камчатке. По результатам оценок конкурсных заявок семь экоцентров получат дополнительное финансирование для модернизации и обустройства.
В числе победителей оказались молодежный экоцентр города-героя Новороссийска «Экомастерская», центр экологической культуры «Газон» в Кемеровской области, АО «Куприт» в Кировской области, благотворительный фонд «Оберег» в Иркутской области, #НеМузейМусора в Свердловской области, АНО «Экологизатор» в Саратовской области, а также экоцентр «Круговорот» в Красноярском крае. Общий объем финансирования составит порядка 15 млн рублей.
«Наряду с оснащением экоцентров необходимым оборудованием и материалами, наши волонтеры прошли дополнительное обучение и получили необходимую теоретическую базу по вопросам планирования и организации деятельности экоплощадок», – рассказал председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Он отметил, что в этом году поддержка осуществляется в рамках создания единой региональной сети, где все площадки будут действовать по утвержденным стандартам, включая внедрение единого фирменного стиля и разработку тематических планов работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятый Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» открылся на Камчатке в конце июня.
Ранее Всероссийское движение «Экосистема» утвердило план создания экологического спецназа из добровольцев в регионах страны.
В начале месяца Президентский фонд природы выделил два миллиарда рублей на поддержку различных природоохранных инициатив.