Принято решение о создании в России «экологического спецназа» из добровольцев

Tекст: Валерия Городецкая

На III Конференции движения в Москве делегаты утвердили новую структуру управления и план работы на 2026 год. Совет возглавил Андрей Руднев, ранее занимавший пост сопредседателя, а для стратегического планирования и экспертной поддержки создан отдельный Стратегический совет под руководством советника министра природных ресурсов и экологии Андрея Порошина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Порошина, стратегический блок будет отвечать за разработку долгосрочных экологических инициатив, взаимодействие с научным сообществом и привлечение грантов на конкретные проекты, а также за развитие формата экологического спецназа – подготовленных команд в субъектах страны.

«Создание экологического спецназа – обученных и подготовленных команд в регионах страны – позволит эффективно контролировать состояние окружающей среды и защищать права граждан на благоприятную экологическую обстановку», – отметил Порошин. Особое внимание уделят привлечению грантов и работе в регионах с индивидуальным учетом их экологических особенностей.

Речь идет о системной работе с регионами: для каждого будут формировать индивидуальные планы с учетом локальной экологической повестки и потенциальных рисков. В движении подчеркивают, что обновленная стратегия рассчитана не только на «мирное время», но и на работу в условиях ЧП – от разливов нефтепродуктов до других техногенных и природных инцидентов. Одним из приоритетов станет институционализация добровольческой помощи: успешный опыт мобилизации волонтеров в Анапе показал, что такой формат может существенно ускорять ликвидацию последствий экологических аварий и повышать вовлеченность местных жителей.

Андрей Руднев напомнил, что к акциям «Экосистемы» уже присоединились свыше десяти млн человек по всей стране, а региональные отделения фактически покрывают карту России. Организаторы считают, что новая модель управления и запуск экологического спецназа усилят роль движения как национальной платформы, через которую любой житель – независимо от возраста и профессии – сможет участвовать в защите природы и развитии своего региона.