Эксперт: Внимание Путина к ИИ формирует создание нового технологического уклада

Эксперт Солонников указал на важность развития российских технологий ИИ

Tекст: Олег Исайченко

«В плане технологического развития Россия стремится входить в число лидеров. И чем больше научных направлений нам удастся задействовать, тем будет лучше. К слову, этот принцип распространяется и на искусственный интеллект», – пояснил Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

И в этом смысле, продолжает эксперт, слова президента Владимира Путина, что Россия не должна находиться в критической зависимости от внешних игроков, звучат максимально уместно. «В процессе совершенствования собственных информационных и финансово-промышленных центров нам предстоит сформировать нашу прорывную базу ИИ», – детализировал собеседник.

По его словам, развивать отечественные нейросети сейчас необходимо, поскольку западные компании все чаще прибегают к практике ограничения доступа пользователей к разного рода инструментам по собственной прихоти.

«С одной стороны, Россия интересна Западу как рынок сбыта. С другой – включение в чужой цифровой контур грозит тем, что внешние игроки смогут управлять инклюзивными процессами. Это относится и к информационной, и к военной, и к экономической, и к социальной сферам. Риски будут повышаться многократно», – предостерег Солонников.

Кроме того, добавил собеседник, иностранные платформы ИИ обладают идеологической предвзятостью. «России важно, чтобы инструменты, к которым будут обращаться наши граждане, анализировали данные с упором на отечественные приоритеты. Это необходимо для сохранения российской идентичности в цифровом мире», – акцентировал эксперт.

«Президент неслучайно поручил насыщать российские языковые модели достоверными данными, предусмотреть доступность российских ИИ на продаваемых в России мобильных устройствах. Кроме того, он обратил внимание на важность создания новых возможностей для инвестиций в отечественный ИИ, а также расширения использования ИИ в науке», – продолжил Солонников.

Эксперт подчеркнул важность поручения Путина обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года, а также утвердить соответствующий план действий. «Занятие лидирующих позиций в сфере ИИ обеспечит создание нового технологического уклада нашей страны. Для этого России нужно развивать свою элементную базу и программное обеспечение», – добавил аналитик.

Политолог указал на важность разработки и экспорта Россией технологий ИИ в сотрудничестве с партнерами по евразийской интеграции – странами СНГ и ЕАЭС. «Развитие российской ИТ-сферы будет происходить быстрее и полнее при плотной работе с государствами, которые входят в нашу зону кооперации», – резюмировал Солонников.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В ходе своего выступления российский лидер заявил, что страна будет стремиться к тому, чтобы внедрение ИИ становилось все более массовым, охватывало все сферы экономики и жизни людей, сообщает Кремль.

«Подчеркну: искусственный интеллект призван работать на личностное развитие человека, чтобы взаимодействие с машиной не приводило к интеллектуальному угасанию, а напротив – по максимуму раскрывало талант каждого конкретного человека», – объяснил Путин.

Президент также указал на важность развития собственных цифровых моделей. «Мы в России делаем ставку на суверенные фундаментальные модели. Продолжим заниматься их развитием, потому что это позволяет идти вперед, приумножать технологический, промышленный, научный потенциал страны», – подчеркнул выступающий.

«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Все это вы понимаете, с чем связано: в определенный момент времени наши партнеры просто уехали и все, и предприятия оставили в непростой ситуации», – продолжил он.

ИИ в России является значимым государственным приоритетом, крупным технологическим рынком и инструментом для промышленности, медицины, транспорта, образования и госуправления. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как развивается ИИ, какие меры поддержки действуют в 2026 году, где уже применяется ИИ и каких результатов добились отечественные разработчики.

Видео беседы Путина и Токаева с молодыми талантами в области ИИ из России, Казахстана и Индии смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.