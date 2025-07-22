50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

ЕС бьет по своим фермерам и помогает американским Пока ЕС отказывается от российских удобрений, которые ценятся во всем мире, США спокойно наращивают их закупки. Убегая от зависимости от России, Брюссель попадает в лапы Вашингтона. Все идет к тому, что Европа будет зависеть не только от американского СПГ, но и от американских удобрений. А что будет с более качественными и дешевыми российскими удобрениями? Подробности Перейти в раздел

Опасность Мелании Трампенко для России недооценена Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности Перейти в раздел

«Бусификация» на Украине примет мобильный характер Российские удары по ТЦК вынуждают правительство Украины пересматривать формат работы военкоматов. Как заявили в Раде, их деятельность может приобрести «мобильный» характер. По мнению экспертов, речь идет о переориентации работы учреждений со стационарных мест в пользу создания полевых лагерей. Как это повлияет на дальнейший ход принудительной мобилизации на Украине? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел