Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Лавров захотел разобраться в словах Трампа о сроках урегулирования на Украине
Москва хотела бы разобраться в смысле заявления президента США Дональда Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что ранее американский лидер уже называл разные сроки по этому вопросу, среди которых были и сутки, и сто дней, передает ТАСС.
«Мы, конечно же, хотим понять, что стоит за этим заявлением [Трампа] – 50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», – заявил он журналистам после заседания Совета министров иностранных дел ШОС.
Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Ранее МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что отсутствие призывов со стороны США и НАТО к переговорам с Россией свидетельствует о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине.