Грушко назвал ультиматум Трампа по Украине странным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Соединенные Штаты и страны НАТО не призывали Украину возобновить переговоры с Россией, передает ТАСС. По его словам, ультиматум бывшего президента США Дональда Трампа, который дал России 50 дней на достижение соглашения, выглядит странно на фоне отсутствия инициатив со стороны Запада.

Грушко отметил: «Это, прежде всего, очень странно. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует – это украинская сторона». Дипломат добавил, что «не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность Российской Федерации возобновить переговоры».

Он подчеркнул, что никаких реальных шагов со стороны США и НАТО по возвращению Киева за стол переговоров не предпринято. «Их линия для нас абсолютно ясна: она направлена на то, чтобы максимально истощать Россию», – заявил он.

По словам Грушко, страны НАТО не стремятся к миру на Украине, а действуют так, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. Также он отметил, что Москва негативно воспринимает планы Запада по передаче вооружений Украине и напомнил, что европейские страны закупают американские системы, чтобы поставить их Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словении заявила, что Евросоюз может столкнуться с трудностями при оплате поставок оружия Киеву. Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. СМИ отмечают, что страны НАТО растерялись после заявления Дональда Трампа о возможных поставках вооружений Киеву.