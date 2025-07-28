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Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
Трамп размазал Европу; новое торговое соглашение ЕС с США унижает европейцев, поскольку обнуляет пошлины на американские товары и открывает европейский рынок в одностороннем порядке, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны, отмечает в своем Telegram-канале Медведев.
По его словам, новая торговая сделка между США и Евросоюзом полностью отвечает интересам Вашингтона и считается крайне невыгодной для европейских стран.
Он обратил внимание, что соглашение обнуляет пошлины на американские товары, что открывает европейский рынок для продукции из США и создает дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства стран Евросоюза из-за необходимости закупать дорогие американские энергоносители. Также, по мнению автора, это приведет к перетоку инвестиций из Европы в США.
Медведев считает, что соглашение носит антироссийский характер – оно запрещает покупать нефть и газ из России. Как отмечает зампред Совбеза, для Трампа это вопрос прежде всего бизнеса, а «для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии».
«Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу», – пошутил Медведев.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.
Трамп назвал достигнутые соглашения с Евросоюзом самыми крупными в истории.
Сенатор Константин Косачев ранее сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.