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    Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему цены на рис в Японии связали с русскими

    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    28 июля 2025, 10:48 • Новости дня

    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем

    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трамп размазал Европу; новое торговое соглашение ЕС с США унижает европейцев, поскольку обнуляет пошлины на американские товары и открывает европейский рынок в одностороннем порядке, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны, отмечает в своем Telegram-канале Медведев.

    По его словам, новая торговая сделка между США и Евросоюзом полностью отвечает интересам Вашингтона и считается крайне невыгодной для европейских стран.

    Он обратил внимание, что соглашение обнуляет пошлины на американские товары, что открывает европейский рынок для продукции из США и создает дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства стран Евросоюза из-за необходимости закупать дорогие американские энергоносители. Также, по мнению автора, это приведет к перетоку инвестиций из Европы в США.

    Медведев считает, что соглашение носит антироссийский характер – оно запрещает покупать нефть и газ из России. Как отмечает зампред Совбеза, для Трампа это вопрос прежде всего бизнеса, а «для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии».

    «Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал достигнутые соглашения с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Сенатор Константин Косачев ранее сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.

    Брюссель в воскресенье попытается заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны. Идут переговоры о заключении торгового соглашения, позволяющего избежать 30-процентных пошлин США на европейские товары и возможных ответных мер со стороны Брюсселя.

    Однако переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными чиновниками ЕС затянулись до позднего вечера субботы, пока они обсуждали детали тарифов, которые будут применяться к стальной, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС, сообщили Financial Times (FT) осведомленные о ходе дискуссий источники.

    «Они добавили, что временами переговоры носили воинственный характер», –  отметило издание.

    В пятницу, когда Трамп прибыл в Шотландию, где он также играет в гольф и встречается с официальными лицами Великобритании, президент США заявил, что с ЕС еще предстоит согласовать около 20 «точек преткновения», добавив, что ЕС «очень сильно хочет заключить сделку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, отмечала газета Politico.

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    26 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел в отставку, либо начал бы реформирование структуры Евросоюза с учетом интересов стран-участников.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по поводу действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В интервью после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что на ее месте он бы либо ушел в отставку, либо инициировал глубокую реформу Европейского союза.

    Далее он отметил, что серьезным шагом стало бы восстановление баланса национальных и европейских полномочий, подчеркнув, что Евросоюз на каждом кризисе сокращает права стран-членов. Вторым пунктом Орбан назвал создание так называемых «концентрических кругов» в ЕС, чтобы каждая страна могла определить свою степень интеграции.

    Орбан заявил, что нынешняя структура Евросоюза не обеспечивает комфортное существование для всех государств-участников. Он предложил разделить ЕС на несколько кругов: круг безопасности, внутренний рынок, еврозону и общий конституционный круг, к которому, по его словам, Венгрия присоединяться не желает. По мнению премьера, только подобная модель способна спасти ЕС от распада.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен. Орбан заявил, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Он также отметил, что Венгрия теоретически может покинуть Евросоюз, но пребывание страны в составе союза дает Будапешту больше преимуществ.

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    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

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    26 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп реализует угрозы введения новых пошлин против покупателей российской нефти, сообщает Reuters.

    Эксперты, опрошенные Reuters, заявили о маловероятности введения Соединенными Штатами пошлин, несмотря на недавние угрозы Трампа, передает ТАСС.

    По словам главы отдела оценки геополитических рисков Rapidan Energy Group Фернандо Феррейры, вторичные пошлины представляют собой слишком грубый инструмент для американской администрации.

    Феррейра предупредил, что это так называемый «ядерный вариант», который фактически означает удаление с рынка 4,5 млн баррелей нефти в день и разрыв торговых связей США с различными странами, закупающими топливо у России. Эксперт подчеркнул, что подобный сценарий грозит резким ростом цен на нефть и обвалом мировой экономики.

    Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Клэй Сигл выразил аналогичное мнение, отметив, что подобные пошлины могут вызвать перебои с поставками топлива и повышение его стоимости.

    Он также подчеркнул, что Трамп крайне чувствителен к высоким ценам на нефть и, вероятно, будет избегать шагов, способных привести к их росту. Сигл добавил, что как торговые партнеры США, так и трейдеры в основном воспринимают заявления Трампа о пошлинах как «работу на публику».

    В материале отмечается, что аналогичные угрозы Трамп ранее уже озвучивал в адрес Венесуэлы, однако они так и не были реализованы и не повлияли на закупки венесуэльской нефти Китаем, оставшись лишь на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.

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    28 июля 2025, 09:03 • Новости дня
    Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом

    Сенатор Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом

    Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выглядела на встрече с президентом США Дональдом Трампом как «прогулявшая урок школьница», сделка подписана на условиях Вашингтона, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    Косачев отметил, что переговоры завершились на условиях Трампа, а фон дер Ляйен «сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», передает ТАСС.

    Сенатор также подчеркнул, что европейской бюрократии удобнее выдвигать громкие лозунги, но оплачивать переход к новым стандартам снова предстоит национальным правительствам. Он выразил сомнение, что правительства стран ЕС встретят такую, по его мнению, навязываемую им антироссийскую и антиевропейскую политику с энтузиазмом.

    По итогам переговоров на саммите в Шотландии фон дер Ляйен объявила о договоренности снизить американские пошлины с 30 до 15% в обмен на полный переход ЕС с российской нефти и газа на американский сжиженный газ и ядерное топливо. За три года ЕС планирует потратить на закупку американских энергоносителей 750 млрд долларов.

    В 2024 году объем энергетического импорта Евросоюза составил 380 млрд евро. Таким образом, по заявлению главы Еврокомиссии, в будущем две трети импорта энергоресурсов ЕС должны поступать из США. Косачев считает, что обещанная фон дер Ляйен «определенность в условиях неопределенности» уже не отвечает современным вызовам.

    Трамп после встречи с Урсулой фон дер Ляйен заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнутые соглашения помогут ЕС еще дальше отойти от российского газа.

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала сделку между США и ЕС полным фиаско для Евросоюза.

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    25 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в ближайшие дни обсудить с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом организацию их возможной встречи в Стамбуле.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом возможность организации встречи лидеров по вопросу Украины в Стамбуле, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, он рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Трампом уже на этой неделе.

    Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать возможность встречи с Владимиром Путиным в Китае.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может пройти в Пекине, если Трамп приедет в Китай в сентябре.

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    28 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    @ IMAGO/Michael Indra/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и возможному членству Украины в НАТО вызвала недовольство у австрийского министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

    Министр подвергла резкой критике Трампа за его подход к урегулированию ситуации на Украине в интервью изданию Welt, пишет РБК.

    «Украина хочет мира, Россия – нет. Если бы [президент России Владимир] Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии. Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», – сказала Майнль-Райзингер.

    По ее мнению, России становится сложнее продолжать боевые действия, а время работает против Москвы.

    Также Майнль-Райзингер заявила о готовности обсуждать возможный отказ Австрии от нейтралитета, что может привести к вступлению страны в НАТО. Она отметила, что идея вступления в альянс не имеет широкой поддержки среди австрийцев.

    Министр указала, что Австрия усиливает вложения в оборону и сотрудничество с партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

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    26 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Фидан выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Tекст: Евгения Караваева

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказал надежду на проведение встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле, отметив заинтересованность всех сторон.

    Фидан отметил, что вопрос возможной встречи лидеров обсуждался на переговорах, передает ТАСС. Глава турецкого МИД подчеркнул, что Россия и Украина настроены на диалог, а президент Турции Тайип Эрдоган убежден в необходимости проведения саммита и стремится ускорить этот процесс. Однако министр добавил, что для организации такой встречи необходимо добиться прогресса на уровне делегаций.

    Как ранее сообщил Эрдоган, в ближайшее время он планирует провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения возможности встречи в Стамбуле, посвященной ситуации на Украине.

    Третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 23 июля во дворце Чираган. До встречи в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельный разговор, после чего переговоры продолжились в расширенном составе и заняли около 40 минут.

    Стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила создать три рабочие группы для проработки политических, военных и гуманитарных вопросов, а также передать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих и вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Решение о проведении четвертого раунда переговоров будет принято после исполнения новых договоренностей.

    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле. Днем ранее Песков ответил поговоркой на призыв Киева о встрече лидеров России и Украины.

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    27 июля 2025, 23:08 • Новости дня
    Французский политик Филиппо указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп только что навязал главе Еврокомссии Урсуле фон дер Ляйен трагичную и гораздо менее выгодную, чем у Британии торговую сделку, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Он подчеркнул, что Великобритания самостоятельно заключила с Соединенными Штатами в июне гораздо более выгодную сделку благодаря Brexit, выбив себе 10-процоентные пошлины с одинаковыми ставками 0% для нескольких секторов, против 15-процентных тарифов для ЕС.

    «В то время как взамен 0% европейских таможенных пошлин на товары из США… И это еще не все : «Европейский Союз выделил 750 млрд долларов на закупку энергоносителей и еще 600 млрда на инвестиции в США», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Французский политик негодует оттого, что ЕС ведет переговоры о торговле Франции, отправляя экономику страны в пике.

    «Какой позор ЕС ! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал он страну к выходу из Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что  рынки ЕС открылись для США.

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    27 июля 2025, 06:19 • Новости дня
    WSJ: Американцы не в восторге от «большого и прекрасного» закона Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Опрос газеты WSJ показал, что американцы не в восторге от «большого и прекрасного» закона президента Дональда Трампа.

    «Опрос WSJ показывает, что 52% респондентов выступают против этого пакета, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются республиканцы, пытаясь отрекламировать его преимуществ перед промежуточными выборами», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Согласно новому опросу газеты, который проводился с 16 по 20 июля, большинство американцев считают закон президента Трампа о налогах и расходах победой богатых домохозяйств и крупных корпораций, которая нанесет ущерб бедным и увеличит дефицит федерального бюджета.

    Сторонников у нового налогового закона не более 42%.

    WSJ отмечает, что результаты опроса отражают уровень усилий, которые предпринимают республиканцы, пытаясь удержать скромный контроль над Палатой представителей и Сенатом на промежуточных выборах в 2026 году, потому что  демократы могут воспользоваться скептицизмом избирателей для возвращения на прежние позиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал масштабный законопроект о налогах и госрасходах, который называет «большим, красивым биллем» (или «большим прекрасным законопроектом» – One Big Beautiful Bill Act).

    Однако управление Конгресса США по бюджету заявило, что налоговый закон приведет к росту дефицита бюджета на 3,4 трлн долларов в период 2025-2034 годов.

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    27 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

    «Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

    По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

    «Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

    Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    26 июля 2025, 07:18 • Новости дня
    В Раде указали на изменение позиции ЕС по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза, которые прежде готовы были на «экстраординарные» меры для вступления Украины в ЕС, изменили свою позицию из-за попытки Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк отметил, что западные страны уже намекнули на прекращение внешнего финансирования, если ситуация с антикоррупционными структурами не изменится. Он подчеркнул, что Киев и так не выполнял часть требований МВФ и ЕС. «Ситуация приближалась к критической, а так это катастрофа», – приводит его слова ТАСС.

    По словам депутата, отсутствие независимости НАБУ может привести к тому, что Украина не сможет получить дополнительные средства, а страна уже в ближайший месяц должна подготовить проект бюджета на следующий год. Железняк подчеркнул, что без внешних вливаний Украине будет крайне сложно.

    Он также затронул вопрос евроинтеграции, отметив, что в Евросоюзе исчезли сторонники обхода венгерской блокировки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Железняк пояснил, что после принятия закона у европейских партнеров нет аргументов поддерживать Киев, что значительно замедлило или остановило процесс евроинтеграции.

    «Достаточно радикальные идеи наших сторонников в Евросоюзе относительно обхода Венгрии, а для них это было экстраординарным шагом, исчезли», – сказал Железняк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине прошли протесты против закона о сокращении полномочий антикоррупционных органов. Украинские СМИ отметили, что Зеленский в итоге «сдал назад» при внесении инициативы по реформе НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    27 июля 2025, 03:01 • Новости дня
    В Китае назвали «знаменательным достижением» расширение трассы М-12 в России

    Tекст: Ирма Каплан

    В середине июля президент России Владимир Путин на церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    Власти Китая в течение суток отреагировали на заявление России, высказав одобрение фразой, которую китайский портал 163.com счел зашифрованным посланием американскому президенту, который стал угрожать России 100-процентными пошлинами.

    «Китай отреагировал на удивление быстро. В течение 24 часов Министерство иностранных дел назвало это «знаменательным достижением». Как можно так назвать строительство дорог? Речь явно идет о строительстве наземной  «антиамериканской линии жизни»! Шаг Путина был очень дальновидным», – говорится в статье.

    В материале подчеркнули, что маршрут М-12 пролегает напрямую к границе Китая, Казахстана, Монголии и Северной Корее, сокращая время движения из Москвы в Пекин с одного-двух месяцев по морю до 12-24 дней. Он снижает расходы на 40% и полностью исключает водные пути, контролируемые Западом, что существенно отражается на логистике.

    Таким образом, российский лидер в ответ на угрозы, требования и недружественные выпады стран Запада молчит и предъявляет реализованные проекты, один значительнее другого.

    «Молчание Путина говорит красноречивее любого дипломатического заявления: в новых международных отношениях молчание порой является самым сильным выражением», – отмечается в материале.

    В заключение делается вывод о том, что России уже не вернуться за покерный стол на равных с Китаем и США. Остается выстраивать свою позицию между двумя полюсами – Китаем и США – в поисках наибольшего жизненного пространства.

    Как писала 16 июля газета ВЗГЛЯД, Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Он также рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР.


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