Сенатор Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом

Tекст: Вера Басилая

Косачев отметил, что переговоры завершились на условиях Трампа, а фон дер Ляйен «сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», передает ТАСС.

Сенатор также подчеркнул, что европейской бюрократии удобнее выдвигать громкие лозунги, но оплачивать переход к новым стандартам снова предстоит национальным правительствам. Он выразил сомнение, что правительства стран ЕС встретят такую, по его мнению, навязываемую им антироссийскую и антиевропейскую политику с энтузиазмом.

По итогам переговоров на саммите в Шотландии фон дер Ляйен объявила о договоренности снизить американские пошлины с 30 до 15% в обмен на полный переход ЕС с российской нефти и газа на американский сжиженный газ и ядерное топливо. За три года ЕС планирует потратить на закупку американских энергоносителей 750 млрд долларов.

В 2024 году объем энергетического импорта Евросоюза составил 380 млрд евро. Таким образом, по заявлению главы Еврокомиссии, в будущем две трети импорта энергоресурсов ЕС должны поступать из США. Косачев считает, что обещанная фон дер Ляйен «определенность в условиях неопределенности» уже не отвечает современным вызова.

Трамп после встречи с Урсулой фон дер Ляйен заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15% пошлины на ввоз европейских товаров, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнутые соглашения помогут ЕС еще дальше отойти от российского газа.

Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала сделку между США и ЕС полным фиаско для Евросоюза.