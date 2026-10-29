В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве сына и бабушки

Суд арестовал петербуржца за убийство двухлетнего сына и матери сожительницы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Накарякова сроком по 25 декабря 2026 года», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Представитель надзорного ведомства поддержал ходатайство следствия, а сам обвиняемый не возражал против ареста.

Трагедия произошла 23 октября в квартире дома на улице Комиссара Грушко. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений мужчина нанес матери своей бывшей сожительницы и двухлетнему сыну смертельные удары молотком по голове.

Позже злоумышленник напал на вернувшуюся домой 32-летнюю мать ребенка, нанеся ей удары ножом и молотком. Решив, что потерпевшая мертва, он запер дверь и скрылся. Женщина пришла в сознание, выбралась через окно и была спасена медиками. Накарякова задержали 27 октября в Ленинградской области, в ходе следственного эксперимента он полностью признал вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду 40-летнему Дмитрию Накарякову предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство бывшей сожительницы. Во вторник Следственный комитет России сообщил о задержании 40-летнего подозреваемого. В понедельник правоохранительные органы обнаружили в квартире в Петербурге тела женщины и маленького ребенка со следами насилия.