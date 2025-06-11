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    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    24 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 15:30 • Карикатура

    Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

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    Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

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    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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