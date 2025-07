Умер легендарный Оззи Осборн

При этом сам Осборн заявлял, что «безумие на сцене – это просто роль, работа». «Я не Антихрист. Я семьянин», – настаивал он в интервью The New York Times в 1992 году. В стремлении подтвердить образ заботливого отца и мужа певец запустил в 2002 году шоу «Семейка Осборнов». Сериал показывает любящую (и использующую ненормативную лексику) семью Оззи и Шэрон Осборн, а также их детей-подростков Джека и Келли. Всего у музыканта шесть детей от нескольких жен и десять внуков (фото: PA Images/Reuters)

В начале июля 2025 года Осборн впервые за 20 лет воссоединился с Black Sabbath в классическом составе для прощального концерта Back to the Beginning в Бирмингеме. В нем также приняли участие Metallica, Guns N’ Roses, Halestorm, Lamb of God, Alice in Chains, Tool, Ghost, Slayer, Yungblud и другие звезды первой величины (фото: )