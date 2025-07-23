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    23 июля 2025, 14:06 • Фоторепортаж

    Умер легендарный Оззи Осборн

    Британская легенда рок-музыки Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. В заявлении его жены и детей говорится, что на своем последнем пути артист «был окружен семейной любовью» (фото: )

    Джон Майкл Осборн родился в Бирмингеме 3 декабря 1948 года. Он был четвертым из шести детей семьи заводчан. Осборны ютились в маленьком доме, где не было водопровода. Оззи, нерадивый ученик с недиагностированной дислексией и синдромом дефицита внимания, бросил школу в 15 лет. Они с тремя друзьями решили создать группу в 1968 году. На фото: концерт в Рио-де-Жанейро в 1985 году (фото: AP/ТАСС)

    Творческие поиски, пробы и ошибки привели их к идее о том, что аудитория платит за то, чтоб ее пугали. В итоге молодые музыканты переименовали коллектив в Black Sabbath. Под таким названием в США был выпущен хоррор «Три лика страха» итальянского режиссера Марио Бава с участием «Мастера ужаса» Бориса Карлоффа. Квартет выпустил дебютный альбом в 1970 году, а затем еще семь в течение следующих восьми лет. Музыка группы сталкивалась с прохладным отношением критиков и владельцев радиостанций, но пластинки неизменно становились платиновыми. А такие песни, как Paranoid, Iron Man и War Pigs, стали гимнами поколений (фото: Lynn Goldsmith/ZUMA Press/ТАСС)

    Впрочем, успехи следовали рука об руку с искушениями. Осборн злоупотреблял алкоголем с ранней юности, а по мере вхождения в пантеон легенд рока он начал прибегать к более тяжелым опьяняющим веществам. На протяжении всей карьеры певец неоднократно заявлял о своей трезвости, но затем вновь скатывался в зависимость, в том числе наркотическую (фото: Future-Image/ZUMA/ТАСС)

    Когда Оззи не гастролировал с Black Sabbath, он жил в британской глубинке со своей женой Тельмой в доме, который он прозвал «Коттедж злодеяний». Впрочем, в 1979 году Black Sabbath уволили Осборна. Последней каплей стало то, что он заснул в чужом номере отеля в Нэшвилле и проснулся после окончания собственного концерта. Группа продолжила выступать с другими вокалистами, самым известным из которых был Ронни Джеймс Дио (фото: Ross Marino/Archive/MediaPunch/ТАСС)

    В сольном плавании Оззи продолжил выпускать альбомы, которые продавались десятками миллионов копий. Запомнился музыкант и эпатажными перформансами: однажды он откусил голову живому голубю на конференции звукозаписывающего лейбла CBS Records. Иногда на концертах певец забрасывал публику сырым мясом (фото: Reuters)

    При этом сам Осборн заявлял, что «безумие на сцене – это просто роль, работа». «Я не Антихрист. Я семьянин», – настаивал он в интервью The New York Times в 1992 году. В стремлении подтвердить образ заботливого отца и мужа певец запустил в 2002 году шоу «Семейка Осборнов». Сериал показывает любящую (и использующую ненормативную лексику) семью Оззи и Шэрон Осборн, а также их детей-подростков Джека и Келли. Всего у музыканта шесть детей от нескольких жен и десять внуков (фото: PA Images/Reuters)

    В центре Бирмингема на мосту через Канал-стрит установлена скамейка, посвященная Black Sabbath. На ней изображены портреты участников группы: Оззи Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда (фото: Prezat Denis/ABACA/Reuters)

    В начале июля 2025 года Осборн впервые за 20 лет воссоединился с Black Sabbath в классическом составе для прощального концерта Back to the Beginning в Бирмингеме. В нем также приняли участие Metallica, Guns N’ Roses, Halestorm, Lamb of God, Alice in Chains, Tool, Ghost, Slayer, Yungblud и другие звезды первой величины (фото: )

    «Я пролежал без дела шесть лет, и вы даже не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца», – сказал он публике в тот вечер, имея в виду серьезные проблемы со здоровьем, включая болезнь Паркинсона, эмфизему легких и многочисленные операции на позвоночнике. Осборн, который больше не мог ходить, пел, сидя на троне. Выручка от мероприятия составила 140 млн фунтов стерлингов и была пожертвована детскому хоспису Acorns, детской больнице Бирмингема и фонду The Cure Parkinson's. На фото: Оззи с женой Шэрон (фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press)

    Осборн был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла: в 2006 году как участник Black Sabbath, а в 2024 году как сольный исполнитель. Музыкант пять раз получал премию «Грэмми», а в 2002 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде (фото: Damian Dovarganes/AP/ТАСС)

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