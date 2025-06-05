Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

Защитников российского газа в Европе стало больше Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности Перейти в раздел

Москва объявила Зеленского террористом Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности Перейти в раздел

СВО повысила мировую популярность российского оружия В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности Перейти в раздел

Украина обманула американских капиталистов Киевский режим прекратил платить по своим внешним долгам, зафиксирован так называемый технический дефолт Украины. Это признак не только того, что в украинском бюджете заканчиваются деньги. Возможно, перед нами схема грандиозного обмана американских инвесторов, предпринятого Зеленским и его окружением. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел