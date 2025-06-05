Предложения России по урегулированию украинского кризиса

Тимофей Бордачёв
Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему
После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.
Федор Лукьянов
Ответ на украинские атаки будет масштабным
Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.
Сергей Миркин
Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры
Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.