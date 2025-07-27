Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

Tекст: Ирма Каплан

«Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

«Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.