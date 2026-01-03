Стало известно о пролете девяти вертолетов над Каракасом на фоне взрывов

Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США

Tекст: Ольга Иванова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения по всей стране из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль Пинто, опубликовав соответствующее заявление правительства Боливарианской Республики.

В официальном тексте указано: «Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии».

Власти Венесуэлы заявили, что вооруженные силы развернуты для обеспечения суверенитета и мира. Также отмечается, что в соответствии с 51-й статьей Устава ООН страна оставляет за собой право на самооборону для защиты своего народа, территории и независимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

В столице Венесуэлы прогремели семь взрывов.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.