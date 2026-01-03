Стало известно о пролете девяти вертолетов над Каракасом на фоне взрывов

Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
NBC News: Над Каракасом на фоне взрывов пролетели девять вертолетов
В небе над столицей Венесуэлы после серии взрывов были замечены девять вертолетов, сообщил телеканал NBC News.
Журналисты NBC News провели собственный анализ, изучив видеозаписи агентства Reuters и пересчитав количество задействованных вертолетов, передает ТАСС.
На опубликованных кадрах также видны яркие вспышки и густые столбы дыма.
Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.
Сообщалось, что взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов.