Взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов
В Каракасе и ряде других районов Венесуэлы были отмечены взрывы рядом с военными базами и аэропортами, среди которых особо пострадала база Фуэрте-Тиуна, сообщила испанская газета El Pais.
Взрывы вблизи военных объектов и аэропортов в Каракасе и других районах Венесуэлы прогремели, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Pais. Сообщения о происшествиях активно распространяются в социальных сетях, где очевидцы публикуют фото и видео с клубами дыма на фоне городского пейзажа.
По первоначальным сведениям, серия взрывов могла быть вызвана воздушными бомбардировками на территории крупнейшей военной базы страны – Фуэрте-Тиуна. Также отмечается, что атаки затронули авиабазу Ла-Карлота и другие объекты в столице, в том числе Музей революции, в котором покоятся останки бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Официальные власти пока не сделали заявлений о причинах и последствиях случившегося. Информация о пострадавших, а также материальном ущербе, отсутствует. Обстановка в столице остается напряжённой, многие жители обеспокоены происходящим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении и приведении вооруженных сил в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.
Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.
В столице Венесуэлы Каракасе прозвучали семь взрывов.
Президент Колумбии Густаво Петро выступил за срочное обсуждение ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.