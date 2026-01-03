Россиянин скончался на лестнице горного «Храма ада и рая» в Таиланде

Россиянин скончался при подъеме по лестнице в «Храме ада и рая» в Таиланде

Сорокалетний российский турист Сергей Двужилов скончался в таиландской провинции Пханга во время подъема по крутой лестнице в буддийском храме Ват Тхам Та Пан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные чрезвычайные службы и портал «Пхучаткан».

Трагедия произошла 2 января, когда турист поднимался к смотровой площадке на вершине горы, являющейся частью храмового комплекса.

Как рассказал исполняющий обязанности главы Управления по предотвращению и преодолению последствий стихийных бедствий провинции Амонтхеп Прикхам, в Управление поступил запрос о помощи спасателей с высотным оборудованием, после того как россиянина обнаружили без сознания на лестнице. На место прибыли сотрудники спасательных служб, бригада городской больницы и сотрудники муниципалитета.

Медики установили, что Сергей Двужилов скончался до их прибытия. По предварительной версии, причиной смерти могла стать остановка сердца вследствие теплового удара на фоне физических усилий при подъеме по лестнице.

Спасатели с помощью специального оборудования спустили тело и доставили его в больницу города Пханга для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ват Тхам Та Пан – популярное у туристов место, включающее не только традиционные буддийские постройки, но и пещеры и скульптурные композиции, изображающие буддийские представления об аде и рае. Большинство экскурсий предполагает именно подъем по крутой лестнице на вершину горы, откуда открывается панорамный вид на город.

