«Росгеология» представила в Минприроды стратегию развития до 2050 года

Гендиректор «Росгеологии» Радьков рассказал о стратегии развития холдинга до 2050 года

Tекст: Ирма Каплан

Обновленная стратегия развития «Росгеологии» представлена в Министерстве природных ресурсов и предусматривает развитие холдинга до 2050 года в соответствии с национальной стратегией воспроизводства минерально-сырьевой базы, сообщил его гендиректор Сергей Радьков.

«Нами подготовлен уже вариант стратегии «Росгеологии» в трех сценариях, мы ее представили в Минприроды», – передает слова Радькова ТАСС.

Он отметил, что стратегия станет основой для принятия решений по финансовому оздоровлению компании, в проекте также заложено краткосрочное построение финансово-экономической модели для оперативного принятия решений.

«Сейчас финансово-экономическую модель мы построили покороче для того, чтобы оперативно принимать решения. Но в любом случае мы должны полностью соответствовать стратегии воспроизводства минерально-сырьевой базы страны», – добавил глава холдинга.

По его словам, правительство готовит комплексную программу поддержки «Росгеологии», при которой докапитализация компании не планируется. Первый этап поддержки включает назначение холдинга единственным исполнителем второго этапа проекта «Геология: возрождение легенды», что обеспечит гарантированный финансовый поток.

Радьков также прокомментировал текущий технический дефолт по облигациям на 1 млрд рублей, подчеркнув, что ведутся переговоры с держателями облигаций и прорабатываются решения, чтобы исправить ситуацию.

«Решения строятся исходя из того, что есть поручения президента о сохранении государственных геологоразведочных компетенций «Росгеологии». И из этой задачи выстраивается интересная комплексная программа, набор мер и решений», – заключил он.

Многопрофильный геологический холдинг «Росгеология» осуществляет полный спектр услуг по геологоразведке. Стопроцентный пакет его акций находятся в собственности государства.

В сентябре 2024 года «Росгеология» сообщила об отсутствии денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступал 26 сентября. Компания заявила о поиске решения вопроса, в том числе за счет привлечения средств господдержки. Глава холдинга Радьков тогда отмечал, что «Росгеология» пребывает в техническом дефолте на сумму выпуска облигаций.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Минприроды подсчитало общие запасы 29 видов редких металлов в России – 658 млн тонн. В это число входят 14 видов полезных ископаемых и группа редкоземельных металлов, состоящая из 15 видов.

