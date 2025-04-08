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«Росгеология» представила в Минприроды стратегию развития до 2050 года
Гендиректор «Росгеологии» Радьков рассказал о стратегии развития холдинга до 2050 года
Глава «Росгеологии» Сергей Радьков сообщил о представленной в Минприроды обновленной стратегии развития холдинга до 2050 года. Он предусматривает три сценария и ориентирован на воспроизводство минерально-сырьевой базы страны.
Обновленная стратегия развития «Росгеологии» представлена в Министерстве природных ресурсов и предусматривает развитие холдинга до 2050 года в соответствии с национальной стратегией воспроизводства минерально-сырьевой базы, сообщил его гендиректор Сергей Радьков.
«Нами подготовлен уже вариант стратегии «Росгеологии» в трех сценариях, мы ее представили в Минприроды», – передает слова Радькова ТАСС.
Он отметил, что стратегия станет основой для принятия решений по финансовому оздоровлению компании, в проекте также заложено краткосрочное построение финансово-экономической модели для оперативного принятия решений.
«Сейчас финансово-экономическую модель мы построили покороче для того, чтобы оперативно принимать решения. Но в любом случае мы должны полностью соответствовать стратегии воспроизводства минерально-сырьевой базы страны», – добавил глава холдинга.
По его словам, правительство готовит комплексную программу поддержки «Росгеологии», при которой докапитализация компании не планируется. Первый этап поддержки включает назначение холдинга единственным исполнителем второго этапа проекта «Геология: возрождение легенды», что обеспечит гарантированный финансовый поток.
Радьков также прокомментировал текущий технический дефолт по облигациям на 1 млрд рублей, подчеркнув, что ведутся переговоры с держателями облигаций и прорабатываются решения, чтобы исправить ситуацию.
«Решения строятся исходя из того, что есть поручения президента о сохранении государственных геологоразведочных компетенций «Росгеологии». И из этой задачи выстраивается интересная комплексная программа, набор мер и решений», – заключил он.
Многопрофильный геологический холдинг «Росгеология» осуществляет полный спектр услуг по геологоразведке. Стопроцентный пакет его акций находятся в собственности государства.
В сентябре 2024 года «Росгеология» сообщила об отсутствии денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступал 26 сентября. Компания заявила о поиске решения вопроса, в том числе за счет привлечения средств господдержки. Глава холдинга Радьков тогда отмечал, что «Росгеология» пребывает в техническом дефолте на сумму выпуска облигаций.
Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Минприроды подсчитало общие запасы 29 видов редких металлов в России – 658 млн тонн. В это число входят 14 видов полезных ископаемых и группа редкоземельных металлов, состоящая из 15 видов.