Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы

Tекст: Ольга Иванова

США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы, такую информацию озвучил президент Колумбии Густаво Петро, передает ТАСС. Инцидент произошел в здании Национальной ассамблеи, который является однопалатным парламентом страны.

Президент Колумбии написал в соцсети X: «Дворец федеральной законодательной власти подвергся бомбардировке». Деталей об ущербе или возможных пострадавших пока не приводится. Далее ожидается официальная реакция властей Венесуэлы и комментарии со стороны США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.