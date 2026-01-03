Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы
Президент Колумбии Густаво Петро объявил в соцсети о том, что американские военные нанесли авиаудар по зданию парламента Венесуэлы, известному как Дворец федеральной законодательной власти.
США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы, такую информацию озвучил президент Колумбии Густаво Петро, передает ТАСС. Инцидент произошел в здании Национальной ассамблеи, который является однопалатным парламентом страны.
Президент Колумбии написал в соцсети X: «Дворец федеральной законодательной власти подвергся бомбардировке». Деталей об ущербе или возможных пострадавших пока не приводится. Далее ожидается официальная реакция властей Венесуэлы и комментарии со стороны США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.